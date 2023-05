O Coração Ainda Bate. Os aviões

É curioso como a vida dá tantas voltas e nos apanha no mesmo lugar. Eu estava no mesmo sítio quando fui levada por um furacão. E agora, parece-me difícil voltar ao ponto de partida.

Quando a vida é virada do avesso, começamos a retirar importância às coisas que já eram secundárias e não sabíamos. Um dia, se tivermos essa capacidade, chegamos todos lá. Talvez preferisse não ter chegado aqui.

Foi neste sábado à tarde. Estava o céu com um filtro que não me feria os olhos. Turvo, a palavra que uso para perpetuar a memória da minha mãe. O céu turvo e a temperatura a inquietar-nos o pensamento. O calor divide o mundo entre os que contam os meses para que o Verão chegue e aqueles que o temem por inquietar as almas. Nenhum pirómano age no Inverno, mas no calor é o inferno.

Sábado e o céu sufocado. Chamo um táxi do lugar onde estava, e aguardo sem inquietação (a não ser aquela que já vive comigo e desperta de quando em vez). Leio, entretanto, no ecrã o nome da mulher que vinha ao meu encontro. Era um táxi. Esperei-os.

A mulher chama-se Ermelinda. Fixei o nome que vai andar comigo o resto da vida. Uma escolha do tempo em que os nomes eram pensados independentemente da idade que tivéssemos: uns adaptavam-se ao nome e com ele fizeram depois o seu primeiro cartão-de-visita, outros ficaram reféns dessa sorte - ou da falta dela. Podemos ser muito mais do que o nosso nome. Sobretudo, não deixar que nos sufoque como o céu nessa tarde.

Ermelinda veio directa ao destino: braços que não pediam roupa, óculos que exigiam visão. Às vezes, os óculos lembram-nos do foco que falta. Puxo dos óculos e encontro a nitidez. Houvesse dioptrias para a sensatez.

Entrei no táxi e abri a janela de imediato: um calor escorregadio pousava sobre nós. Não me lembro com exactidão, mas devo ter comentado sobre esse peso que nos soterrava, esse que anuncia a chuva mas não conhece alívio: “Era tão bom que chovesse!” Deve ter sido isto que pensei e que acabei por dizer em forma de palavras vivas.

Ermelinda guiava com destreza e rapidez. Uma condução descontraída que nos deixa seguros independentemente do que se segue. Não foi a tempestade que aconteceu, mas uma sintonia rara. Quando falámos sobre a chuva, encontrámos ali um lugar de conforto. Foi tão bom como se tivesse começado a chover: disse-lhe que adormecia com o som da chuva, da neve e do vento, e ela sorria acentuando a sintonia: “Nunca experimentei o som da neve, mas vou experimentar.” Assim seguiram duas mulheres que nunca se tinham conhecido numa boleia que não podia ser do acaso. Era, certamente, mas a minha leitura da vida não a quer assim. Eu quero encaixes, sintonias improváveis, rimas fáceis às vezes. Quero encontrar um sentido para a vida para que um dia não se esprema nas nossas mãos um punhado de experiências somadas. Acasos que fazem a história de uma vida. Quero sempre mais. E sei, de há muito tempo para cá, que uma vez sintonizados, dificilmente nos desligamos do poder do encaixe.

Chegámos ao nosso destino. Ermelinda parou o carro e disse: “Vou contar-lhe uma coisa. Eu e o meu irmão vamos muitas vezes para um lugar que conhecemos ver os aviões descolar. Primeiro um, depois outro, mais outro. Aquilo tranquiliza-me. Não somos só nós. Há muitos.” Sorri, num misto de espanto. Imaginei as pessoas a sair de casa num exercício voyeurista e, ao mesmo tempo, a conseguir assim apaziguar a inquietação dos dias que chegavam ao fim com outro desfecho. Antes de abrir a porta, achei que lhe devia dizer que um dos meus bálsamos para adormecer também era o som dos aviões ou do carro do lixo arrastando esse som madrugada fora, como quem percorre as ruas todas da cidade. “Almas gémeas”, disse ela. E eu disse que sim.

Não começou a chover ainda. O céu continua carregado, mas dificilmente me esquecerei deste momento que tem um rosto e uma voz associados. Talvez o resto sejam acasos. Guardemos os momentos que acontecem uma vez na vida.