Inquérito de Estimação: Associação Senhores Bichinhos

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda a animais que o mundo deve conhecer. A Senhores Bichinhos esteriliza cães e gatos abandonados em Vila Nova de Gaia.

Quando Cristina Reis fundou a associação Senhores Bichinhos, em 1996, cuidar dos cães abandonados da zona de Vila Nova de Gaia era uma tarefa que executava sozinha.

Nessa altura, decidiu que iria esterilizar ou castrar um animal por dia, mas a quantidade de cães abandonados que encontrava era tal que o número foi aumentando, assim como os voluntários e adoptantes.

“Conforme foram diminuindo os cães nas ruas começaram a aumentar os gatos”, explica a associação em resposta ao nosso Inquérito de Estimação. “A nossa associação foi pioneira no uso do programa CED [captura, esterilização e devolução] que resolveu algumas situações, mas chegamos rapidamente à conclusão que a falta de apoio aos donos se reflecte directamente no número de animais abandonados”, acrescenta.

Durante estas duas décadas, foram centenas os cães e gatos errantes que colocaram para adopção. Este ano, o número já chegou aos 40.

Neste momento, a associação dispõe de um gatil, mas os cães são entregues a famílias de acolhimento temporário enquanto Cristina e os três outros voluntários fixos da Senhores Bichinhos lhes procuram uma nova família. “Não podemos ser permissivos e achar normal que se continue a abandonar animais na rua.”

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para nós, a medida mais importante passa pela esterilização obrigatória de todos os animais errantes e campanhas de esterilização de animais de companhia.

Um caso marcante

Temos quase 30 anos de história e são muitas situações de recolha e denúncia de animais maltratados e abandonados. Uma das que mais nos marcou foi o caso de uma família em Avintes que deixou morrer de fome mais de 100 cães num pinhal.

Para nós todos os casos são merecedores da nossa atenção e carinho e fazemos tudo com muita dedicação e paixão com o objectivo de tratar cada vez mais animais.

Foto Além de gatos, a associação tem ainda a cadela Tuxa que continua à espera de uma nova família Senhores Bichinhos

Um conselho para quem quer adoptar um animal

As pessoas que pensam em adoptar devem estar certas da decisão que vão tomar e, acima de tudo, perceber se estão aptas física e psicologicamente para cuidar de um animal e se têm disponibilidade económica para tal. É importante que tenham em consideração que nenhum destes factores funciona em separado.

Um projecto que tem de ser conhecido

Os projectos externos com maior destaque são as campanhas de esterilização de animais de companhia por autarquias e associações de protecção animal.

Quando um município tem uma campanha deste género não só está a promover a responsabilização da população, como também passa uma mensagem a mais pessoas sobre como cuidar dos bichinhos.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

A Cristina Reis que fundou a associação com o único propósito de acabar com o problema dos cães e gatos abandonados através da esterilização e, a pouco e pouco, formou uma comunidade com a mesma missão.