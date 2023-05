Prescrição médica: três horas de música nocturna

Por vezes, uma boa noite de sono ajuda. Noutras vezes, do que precisamos mesmo é de umas horas a escutar música — apenas. Não vale a pena estarmos ocupados com outras tarefas.

Os médicos recomendam entre sete e oito horas de sono por noite. Tento seguir este conselho, mas não sou ingénuo — reconheço que é quando a noite chega que a mente fica mais desperta.

Compreendo o argumento dos doutores e não desconfio deles, no entanto, acho surpreendente o facto de ainda não me ter deparado com um profissional de saúde que, ignorando as tradicionais oito horas de sono, recomenda aos seus pacientes três horas de música ininterrupta, num procedimento em que as pessoas devem estar deitadas na cama, talvez de luz apagada, no interior de um quarto confortável que as preparará para a manhã seguinte.

Não sou médico, por isso não confiem em mim (sou jurista — não confiem em mim, definitivamente). Mas acreditem — não quero o mal de ninguém. Interesso-me, simplesmente, por ajudar os outros, sobretudo aqueles que, de noite, após um pesado dia de trabalho, durante o qual esbarram em dificuldades profissionais e pessoais (as do coração, por exemplo), não só não conseguem adormecer, como não o querem fazer, porque têm múltiplos assuntos por resolver e planos hipotéticos por projectar.

Lá está — não sou médico, mas algo me diz que adormecer numa fase em que o corpo está aos saltos, por dentro e por fora, é prejudicial à saúde. Adormeçam em paz. Tentem não levar os problemas do dia de hoje para o dia de amanhã. (É difícil, bem sei.) Mas tudo se resolve; o remédio para esta condição clínica é o ritmo normal da vida. Tudo tem solução. Por vezes, uma boa noite de sono ajuda. Noutras vezes, do que precisamos mesmo é de umas horas a escutar música — apenas. Não vale a pena estarmos ocupados com outras tarefas.

Talvez os médicos estejam ainda a aguardar por conclusões laboratoriais; devemos respeitar este tipo de processos. Mas, já que não sou médico nenhum, mas apenas um amigo que está interessado em ajudar quem tem problemas nocturnos, quero partilhar convosco a receita que, muitas vezes, salva as minhas noites: tenho acordado perfeitamente descansado e não tenho tido sono, mesmo que não cumpra as ditas oito horas de sono que nos recomendam; muitas vezes, só durmo 5 horas, e é como se tivesse dormido a noite inteira.

Prescrição Médica: