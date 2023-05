O vaso vazio

“O imperador da China anunciou um concurso para selecionar o novo herdeiro do trono. O imperador era velho e não tinha filhos. No entanto, ele amava plantas e, por isso, declarou que todas as crianças que desejassem vir a ser imperadores deveriam ir ao palácio para receber uma semente real. A criança que conseguisse fazer a semente real brotar e crescer melhor num período de seis meses seria o próximo imperador. Podemos imaginar a empolgação das crianças! No dia em que as sementes foram distribuídas, multidões de crianças invadiram o palácio. Cada criança voltou para casa com uma possibilidade preciosa.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt