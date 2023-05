CIP: a verdade, essa realidade quântica

Na mecânica quântica, se alguém não conhece o estado de uma partícula subatómica, deve assumir que ela está em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. Para explicar este conceito, o físico Erwin Schrödinger formulou uma experiência mental chamada o “gato de Schrödinger”. O gato está dentro de uma caixa com partículas radioactivas que podem circular ou não (se circularem, o gato morre, caso contrário, o gato vive). O estado quântico admite que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo.

Ponto 1 (da física quântica): a verdade na comissão parlamentar de inquérito é uma entidade quântica. É um gato de Schrödinger!; Ponto 2 (da moral): a política sem ética é mesmo uma vergonha; Ponto 3 (da análise política): a CIP deixou de ser sobre a TAP e passou a ser sobre o Regime e o funcionamento regular das instituições.

Sérgio André Ferreira, Flores, Açores

Simplesmente

Um ministério em alvoroço, confrontos físicos, ameaças de ministeriais socos, diversos ministros envolvidos e várias polícias chamadas a intervir, incluindo os serviços secretos para, fora de horas e sem competência, obterem “a bem” um computador. Estava em causa a segurança nacional? O acesso a armas ou a informação sensível que poderia ser usada para um ataque terrorista iminente? Não, nada disso. Simplesmente controlar e impedir a circulação de informação comprometedora para um ministro. Entretanto, tudo se soube e está tudo bem, dizem. Triste país este.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

A força das sondagens

O Presidente da República, volta não volta, lá vai afirmando que não abdica de usar o poder que a Constituição da República Portuguesa lhe confere: dissolver a Assembleia da República, demitir o Governo ou exonerar o primeiro-ministro. Tem até afirmado que, se considerar que não está a ser garantido o regular funcionamento das instituições democráticas, nem o facto de o Governo ter a maioria absoluta de deputados o inibe de usar aqueles poderes. Será que, para o Presidente, todos os casos e casinhos em que o Governo se tem deixado envolver, aproveitados pelos partidos da direita com a boca a salivar para serem Governo e igualmente criticados pelo próprio Presidente, não têm posto em causa o regular funcionamento das instituições democráticas? Não haverá por aí uma outra razão que Marcelo não tenha dito abertamente, mas tenha dado a entender? Não será porque as sondagens atribuídas ao PSD, só ou acompanhado por outros partidos da direita, sem o Chega, não garantem a mudança do Governo? Grande força têm as sondagens!

Acácio Alferes, Évora

Avanços tecnológicos ao serviço da humanidade

O mundo atravessa actualmente uma grande revolução tecnológica. A ampla difusão da inteligência artificial (IA) vem avançando vertiginosamente e sem regras definidas. Como bem alertou o reputado filósofo e linguista Noam Chomsky, em recente entrevista, a forma de evolução tecnológica e o rumo que a IA está a tomar, utilizando algoritmos que nos dão um conteúdo pré-elaborado à medida pretendida, bem como os chatbots simulando uma comunicação humana inverosímil e fantasiosa, têm contribuído para a inércia analítica e criativa.

Numa indústria altamente lucrativa e concentracionária, é evidente um vil ataque ao pensamento crítico, à inteligência criativa e particularmente ao desenvolvimento científico. Pretende-se criar um sistema de controlo e de alienação fantasioso. O importante é criar um clima de tranquilidade amorfa, de conforto e de ilusão, onde a simulação e a manipulação é que interessam. A explicação e a compreensão das coisas não importam ou são desvirtuadas. Como travar esta loucura e estado de alienação colectivos? Como impedir esta intoxicação manipulatória que, nos leva à abstracção e à resignação? Que nos impede de pensar e de lutar por um mundo melhor? A velha luta de classes afinal não morreu. Chomsky fornece a receita: aposte-se na educação das pessoas.

José Fernandes, Rio Tinto