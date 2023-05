Oposição britânica pede investigação a Suella Braverman por ter pedido tratamento especial após multa

Ministra do Interior foi multada por excesso de velocidade em Londres quando ainda era procuradora-geral. Primeiro-ministro britânico, no Japão, mostrou-se irritado por ter de comentar o caso.

A ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, tentou que um assessor e outros responsáveis públicos a ajudassem a evitar uma penalização por excesso de velocidade. Braverman teria de pagar uma multa e aceitar uma perda de pontos na carta de condução ou, em alternativa, assistir a um curso de sensibilização para condutores. A então procuradora-geral tentou conseguir que o curso lhe fosse ministrado individualmente para que as outras pessoas no curso não soubessem que tinha sido penalizada.

O Partido Trabalhista e o Partido Liberal Democrata já pediram uma investigação ao que realmente aconteceu depois da multa passada a Braverman em Londres no ano passado.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, foi questionado sobre o incidente por jornalistas no Japão, onde participava na cimeira do G7. Sunak mostrou-se irritado por ser questionado sobre o caso em Hiroxima, dizendo não ter todos detalhes sobre o que aconteceu. “Mas sei que [Braverman] pediu desculpa pelo excesso de velocidade, aceitou a penalização e pagou a multa”, declarou, recusando-se, no entanto, a dizer se iria abrir uma investigação ou se mantinha a sua confiança em Braverman, diz a BBC.

Mais tarde, uma fonte de Downing Street disse que “é claro” que Sunak mantém a confiança na sua ministra do Interior.

As alegações foram relatadas pela primeira vez pelos jornais Mail on Sunday e Sunday Times, dizendo que Braverman pediu para ter um acordo personalizado na sequência da multa. A então procuradora-geral pretendia evitar frequentar um curso presencial com outras pessoas que também tivessem sido multadas, e também não queria participar num curso online onde o seu nome pudesse ser visto pelos outros participantes.

O pedido foi recusado, mas causou preocupação e foi, por isso, comunicado ao gabinete do primeiro-ministro. Braverman recorreu então a um assessor político para tentar frequentar o curso sem ter de revelar a sua identidade.

Como a intervenção do assessor também não resultou, Braverman acabou por pagar a multa e aceitar os três pontos de penalização na sua carta de condução.

Braverman foi a cara do Governo para uma Lei de Migração Ilegal que prevê a detenção de quem chegue ao Reino Unido de modo irregular e o seu repatriamento ou expulsão para o Ruanda.