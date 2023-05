Medvedev inicia em Roma uma bela amizade com a terra batida

“Penso que este pode ser o princípio de uma bela amizade”, última frase icónica do filme Casablanca, pode perfeitamente resumir e servir de título ao derradeiro episódio dos Internazionali BNL d'Italia. A vitória sobre Holger Rune, na final do torneio Masters 1000 italiano, pode ter iniciado uma promissora relação entre Daniil Medvedev e a terra batida, piso de que o russo nunca foi grande fã. Mas a forma como se exibiu durante toda a semana em Roma, mostrou ao russo que todas as relações se constroem.

“Amizade, não amor. Os hardcourts são o meu único amor… no ténis”, começou por frisar Medvedev, antes de admitir que nunca gostara da terra batida. “Quero sempre acreditar em mim e ganhar os maiores torneios do mundo, mas, ao mesmo tempo, não pensei que podia vencer um Masters 1000 em terra batida, porque geralmente odeio, nunca me senti bem e nada funcionava. Mas em Monte Carlo e em Madrid comecei a sentir-me menos mal e, esta semana, disse ao meu treinador: ‘Não sei o que se passa, mas sinto-me espantoso.’ Depois temos que defrontar os melhores do mundo e tentar fazê-lo. Estou muito contente por ter conseguido provar a mim e a todos que sou capaz de o fazer”, afirmou, após derrotar Rune (7.º), por 7-5, 7-5.

Medvedev precisou somente de um break-point para ganhar o set inaugural, precisamente o último da partida. Mas o dinamarquês de 20 anos reagiu bem e, por duas vezes, teve um break de vantagem no segundo set. Só que cometeu erros quando serviu a 5-4 e Medvedev elevou o nível para ganhar três jogos consecutivos e manter a invencibilidade este ano em todos os 33 encontros em que ganhou o set inicial.

O russo é agora o jogador com mais vitórias sobre top 10 em 2023, seis, e é o terceiro tenista neste século a triunfar em Miami e Roma na mesma época, sucedendo a Novak Djokovic (2011, 2014 e 2015) e Andre Agassi (2002).

E o seu humor ficou mais uma vez patente na entrega de prémios em que agradeceu ao árbitro. “Tenho de agradecer a Carlos [Bernardes] porque pensei realmente que a última bola tinha sido dentro, mas ele viu primeiro que foi fora, senão tinha continuado o ponto”, afirmou Medvedev, detentor de 20 títulos, 18 em hardcourts, todos eles em torneios diferentes

No sábado, Elena Rybakina conquistou o quinto título da carreira. A cazaque, campeã na relva de Wimbledon (em 2022) e nos hardcourts de Indian Wells (em Março), juntou-lhe um segundo WTA 1000, agora em terra batida, ao vencer na final, Anhelina Kalinina (47.ª), depois de esta ter abandonado quando perdia por 6-4, 1-0. Este foi o terceiro de seis encontros que Rybakina disputou em Roma em que viu a adversária desistir, incluindo a número um do ranking, Iga Swiatek.

“Sem dúvidas que foram duas semanas estranhas para mim, pois nem me lembro de ganhar por desistência noutros torneios; aqui foram três. Ainda para mais, com os adiamentos por causa da chuva, ia dormir bastante tarde e acordava também tarde. Não foi fácil”, afirmou a campeã que ganhou somente nove sets completos nas seis rondas e irá surgir em Roland Garros, na próxima semana no quarto lugar do ranking WTA.

Esta segunda-feira tem início o qualifying do Torneio de Roland Garros, com a presença de João Sousa e Frederico Silva que, em teoria, poderão decidir entre si um lugar no quadro principal, caso ambos passem as primeiras duas eliminatórias. Ferreira Silva entra em acção no court 15, no terceiro encontro, que o irá opor ao italiano Lorenzo Giustino (267.º). Sousa irá protagonizar o quarto encontro do court 2, com o argentino Santiago Rodríguez Taverna (237.º).