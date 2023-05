Benfica de olho no título: imitar o FC Porto em 2020 ou reeditar 2019?

“Águias” têm agora duas vias para se sagrarem campeãs. Uma delas implica um remake do que aconteceu sob as ordens de Bruno Lage, há quatro anos.

O FC Porto anulou o primeiro match-point no campeonato nacional de futebol. Ao vencer no sábado em Famalicão, na penúltima jornada da I Liga, manteve em aberto a luta pelo título, devolvendo a bola para o lado do Benfica, que tem agora duas vias para atingir o objectivo: ganhar o derby desta noite, em Alvalade, ou rematar a questão dentro de uma semana, no Estádio da Luz, frente ao Santa Clara.

No fundo, na agenda dos "encarnados" está uma espécie de tentativa de reedição do que aconteceu com o campeão em 2020 ou em 2019. Há três anos, o título português decidiu-se num clássico que envolveu o Sporting: na antepenúltima jornada da prova, o FC Porto venceu o rival, por 2-0, no Estádio do Dragão, e sagrou-se campeão nacional. Um jogo de exigência máxima que serviu para carimbar mais um troféu no palmarés dos "dragões".

Este é um cenário possível, que implica que o Benfica vença o Sporting logo à noite. A outra possibilidade é adiar a decisão para a derradeira ronda, altura em que os "encarnados" recebem o Santa Clara, tal como aconteceu na última vez em que se sagraram campeões. Na última jornada de 2018-19, os açorianos deslocaram-se à Luz e perderam de forma contundente, por 4-1, assistindo à festa do título dos lisboetas.

Nessa partida, e no final de uma época em que Bruno Lage assumiu o comando para conduzir a equipa ao êxito, alinharam quatro jogadores que integram o actual plantel do Benfica e que podem repetir a proeza: Vlachodimos, na baliza, Grimaldo, no lado esquerdo da defesa, Florentino, no meio-campo defensivo, e Rafa, no ataque. Escolhas altamente prováveis para o "onze" do derby deste domingo.