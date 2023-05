Segunda na TV: dinossauros, fantasmas brincalhões e a Lisboa de Pessoa

CINEMA

A Verdade e Só a Verdade

Cinemundo, 13h40

O filme de Rod Lurie (argumento e realização) inspira-se num caso real, passado com uma repórter do The New York Times, para abordar um dos pontos mais delicados do código deontológico dos jornalistas: a protecção da identidade das fontes.

Rachel Armstrong descobre a verdadeira identidade de uma agente da CIA sob disfarce. O caso dá início a uma série de eventos que levam o Governo a exigir a identificação da fonte. Mas Rachel está decidida a não trair o sigilo. Kate Beckinsale, Vera Farmiga, Matt Dillon e Alan Alda assumem as personagens.

Até Nunca

RTP2, 23h37

Baseada muito livremente no livro O Corpo Enquanto Arte, de Don DeLillo, esta produção luso-francesa, que se desenrola em Portugal, é realizada por Benoît Jacquot. Julia Roy encarna uma jovem artista que se envolve com um realizador de meia-idade (Mathieu Amalric) que ainda não esqueceu a ex-amante (Jeanne Balibar, ex-mulher de Amalric na vida real). Victoria Guerra, Elmano Sancho e José Neto também entram no elenco.

SÉRIES

Ghosts

Fox Comedy, 21h25

Estreia. Versa sobre romance e almas penadas esta sitcom norte-americana, adaptada de um original britânico. Rose McIver e Utkarsh Ambudkar dão vida a um jovem casal (ela, jornalista freelancer; ele, chef) que resolvem trocar o bulício de Nova Iorque pelos ares do campo, onde ela herda uma casa antiga.

Problema: não só está muito degradada como é habitada por espíritos de antigos moradores, nomeadamente uma hippie, um escuteiro, um vicking, um indígena e um yuppie, entre outros. Outra questão é que só um elemento do casal os consegue ver. Ghosts fica em exibição de segunda a sexta.

Family Law

AXN White, 21h25

Com novos casos legais e renovados dilemas familiares, estreia-se a terceira temporada da série canadiana de Susin Nielsen, centrada numa advogada (Jewel Staite) que, em pleno processo de recuperação do alcoolismo, se juntou à firma da sua família disfuncional. Agora, está finalmente divorciada, com energia renovada para o trabalho e empenhada em emendar erros do passado – embora este insista em voltar para lhe assombrar os passos. Os dez novos episódios são debitados à segunda-feira.

Alice

RTP2, 22h01

Os serões da RTP2 acolhem a série australiana de 2005 que segue os habitantes e visitantes de uma cidade (Alice Springs) que é desértica na paisagem, mas fértil em lendas aborígenes e na capacidade inexplicável de mudar a vida de quem por lá passa. São 22 episódios, para ver nos dias úteis.

DOCUMENTÁRIOS

Planeta Pré-Histórico

Apple TV+, streaming

Com David Attenborough como anfitrião, Hans Zimmer como autor da banda sonora, Jon Favreau e Mike Gunton como produtores executivos e muitos dinossauros como protagonistas, a série documental regressa hoje para a segunda temporada, com mais uma mancheia de episódios sobre as criaturas que dominavam a terra há 66 milhões de anos.

Foto AppleTV+

Salvar o Paraíso

Odisseia, 16h47

Guardas-florestais, biólogos e zoólogos, em acções no terreno, detectam perigos e criam soluções para proteger ecossistemas únicos do avanço humano, das Cataratas de Iguaçú ao Lago Kaindy. Os seis episódios são exibidos hoje em maratona.

Ophiussa - Uma Cidade de Fernando Pessoa

RTP2, 3h47

Realizado por Fernando Carrilho, baseia-se em textos de Vicente Guedes, Bernardo Soares e Álvaro de Campos, heterónimos de Fernando Pessoa, e conta com as vozes de Ivo Canelas, Almeno Gonçalves e José Wallenstein para propor “um périplo cinematográfico pela cidade de Lisboa” que reproduz o imaginário do poeta.

INFANTIL

Marvel Spidey e a Sua Superequipa

Disney Jr., 8h05

Chegam novos episódios da série animada em que Marvel estende a teia ao público infantil com uma versão “mini” do Homem-Aranha. Peter Parker (aqui, Spidey) e os seus parceiros de heroísmo são miúdos prontos a livrar a cidade dos vilões que teimam em aparecer.