Platonic, a nova série com Seth Rogen, é “estranhamente original para televisão”

Alice

RTP2, segunda-feira, 22h

Série australiana de 22 episódios, duração pouco habitual para uma programação do segundo canal público neste horário, Alice é uma história sobre os habitantes de Alice Springs, a terceira maior cidade do Território do Norte da região desértica do interior do país. Quatro pessoas têm encontro marcado com o destino.

Atracção Fatal

SkyShowtime, segunda-feira

Nova série que reimagina o thriller erótico homónimo de 1987 protagonizado por Michael Douglas, Glenn Close e aquele pobre coelhinho. Desta feita, os papéis pertencem a Lizzy Caplan e ao seu amante que a rejeita, Joshua Jackson. A série estreou-se a 30 de Abril nos EUA, no serviço Paramount Plus, e não foi muito apreciada pela crítica. Mas é uma oportunidade para rever Lizzy Caplan e avaliar como as dinâmicas de género evoluíram, ou não, no século XXI.

A Promessa

Filmin, terça-feira

Numa salutar colaboração com a Cinemateca Portuguesa, a Filmin estreia o filme de um dos pioneiros do Cinema Novo, António de Macedo (1931-2017). Esta é a versão digitalizada do primeiro filme português oficialmente seleccionado para o Festival de Cannes e que surge online 50 anos depois. A partir da peça homónima de Bernardo Santareno, resultado de uma investigação junto das comunidades piscatórias portuguesas, acompanhamos Maria do Mar e José, recém-casados na aldeia de Palheiros de Tocha, e o seu voto de castidade. Além da reflexão sobre questões sociais várias, este filme é também especial porque pela primeira vez em Portugal se mostrou duas pessoas nuas.

American Born Chinese

Disney+ , quarta-feira

Série de acção e comédia baseada na novela gráfica de Gene Luen Yang e protagonizada por Michelle Yeoh e Ben Wang. Este encarna um estudante em dificuldades que conhece um aluno chegado de Taiwan ao abrigo de um programa de intercâmbio. Os dois acabam envolvidos numa luta entre deuses da mitologia chinesa.

​ Trabalho de Actriz, Trabalho de Actor

RTP2, 00h45

Documentário de João Canijo sobre o processo de criação de personagens e argumento de um filme ao longo de um ano. Em cena, além do próprio cineasta, estão os actores Rita Blanco, Anabela Moreira, Vera Barreto, Cleia Almeida, Rafael Morais, Marcello Urgeghe, Beatriz Batarda, Nuno Lopes, Teresa Madruga e Wilma de Brito.