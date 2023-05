Alberto Manguel em busca de um autor perdido

Esboçada ainda no século XIX (em Mallarmé, ostensivamente), a “morte do autor” tornou-se no século XX (com os formalistas russos, primeiro, e, depois, e decisivamente, com o estruturalismo francês) um conceito central dos estudos literários. Deixámos de poder ler (se é que alguma vez o pudemos fazer) um texto literário como mero veículo de ‘expressão’ e porta-voz de um indivíduo concreto e autónomo que seria o seu (agora) suposto autor. Que passou a subsistir apenas como instância sobredeterminada pela linguagem.

