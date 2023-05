“Os alunos do 4.º ano estão ainda pouco habituados a trabalhar em ambiente digital”

Os resultados do estudo Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2021 — que se realiza de cinco em cinco anos, avalia a literacia em leitura dos alunos do 4.º ano de escolaridade, com uma média de idade nos dez anos — foram conhecidos na terça-feira e dão conta de os estudantes portugueses pioraram na literacia de leitura. Portugal até subiu alguns degraus no ranking internacional, mas as conclusões são de queda na leitura digital. Apesar disso, os testes feitos em papel (uma amostra mais pequena de alunos) mostraram uma ligeira melhoria face a 2016. Isabel Flores, directora executiva do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Iscte — Instituto Universitário de Lisboa, comenta as conclusões do estudo ao PÚBLICO.

