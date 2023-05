CIP não deveria ser pública

Como é óbvio, a divulgação pública dos depoimentos na presente comissão parlamentar de inquérito permite a possibilidade de concertação do que é declarado como alegada verdade. Ainda assim, encontram-se incongruências, contradições e fragilidades no mesmo lado das alegações, isto é, do Ministério das Infra-Estruturas. Como todos sabem, num processo de apuramento da verdade, como analogamente acontece num tribunal, as diversas pessoas que depõem não devem ter conhecimento dos restantes depoimentos. Se este conhecimento não acontecesse nesta comissão parlamentar, com bastante probabilidade iria haver uma escalada enorme nas incongruências e contradições; posso crer que seria um desastre para o ministério em causa.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Velório em Coimbra

Visitei a Ucrânia em 2013 e verifiquei como o nacionalismo ucraniano ganhava força e arrogância, a ponto de se permitir mudar o nome dos habitantes de origem russa quando renovavam os seus documentos de identificação. Agora essa arrogância chegou a Portugal através de imigrantes que se permitem já denunciar um professor universitário por delito de opinião. Enquanto o país se entretém com a telenovela da TAP/SIS, um reitor demite um professor sem processo, sem provas, sem justificação fundamentada. A Universidade de Coimbra pela segunda vez, em pouco tempo, aparece como uma instituição onde a hierarquia se impõe perante uma aparente complacência dum corpo docente onde princípios éticos fundamentais se hipotecam perante as conveniências das carreiras.

Para todos os que em Coimbra se bateram em 1969 por princípios elementares da democracia, e por isso foram presos, este retrocesso civilizacional é motivo de apreensão e tristeza; Coimbra está de luto.

José Cavalheiro, Matosinhos

Afastamento do professor Pliassov

​As universidades, por definição, deviam ser os últimos lugares onde se censuram opiniões. Por isso, em princípio, não aprovo a decisão do reitor da Universidade de Coimbra de afastar o professor de Língua e Cultura Russas da Faculdade de Letras desta universidade, por “extravasar” o âmbito exclusivo da língua e literatura russas. Tomei boa nota de que antigos e actuais alunos deste professor não testemunharam tomadas de posição favoráveis à Rússia, enquanto invasora do país soberano que a Ucrânia é. Esperava, porém, das três colunas de opinião que o PÚBLICO concedeu (e bem, para nossa informação) ao professor “indignado e perplexo”, que ficasse aqui esclarecido se, afinal, ele é a favor ou contra a guerra iniciada por Putin. Hábil, mas não inocentemente, o professor Vladimir Pliassov nem refere o assunto. Habituada que estou por muitos anos de docência à interpretação de textos, adquiri a certeza de que o Sr. Pliassov é mesmo um apoiante da invasão da Ucrânia, tendo tido, com este texto, oportunidade de o negar, se fosse essa a sua convicção. Além de que o ensino da língua e da cultura não é nem nunca pode ser ideologicamente neutro.

É mal? Não! Está no seu direito e acabe-se com a intolerável cultura do cancelamento. Mas tenhamos a coragem das nossas opiniões, sobretudo quando vão contra a corrente. Quanto à Faculdade de Letras de Coimbra, teria sido preferível o professor lá continuar, defender às claras a sua posição e sujeitar-se ao contraditório — algo de que não desfrutaria na Rússia de Putin.

Teresa Seruya, Lisboa

E a livre expressão de pensamento?

Li os textos do PÚBLICO de 17 de Maio sobre a Universidade de Coimbra e o professor Vladimir Pliassov. Custou-me a crer que estivesse acordado e que não estivesse a viver um pesadelo. É que eu pensava que ser a favor da livre expressão de pensamento implicava defender que o outro pudesse exprimir as ideias que quisesse, por mais repugnantes e abjectas que me parecessem. Agora parece-me que há muitos que não toleram ideias diferentes das suas. Também pensava que uma universidade seria o lugar por excelência para se discutirem todas as ideias possíveis. Como não quero acreditar no que li, suspeito que não estou a perceber o que se passou (devido à minha idade avançada?) ou que há factos que ainda não vieram a lume. Vou esperar. Com paciência, acaba por se entender o que parece inacreditável.

Graciano Neves de Oliveira, Coimbra