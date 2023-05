No 7.º melhor restaurante do mundo, a alta cozinha é para todos

Casa do Porco e Bar da Dona Onça, os projectos de Janaína Torres Rueda e de Jefferson Rueda, em São Paulo, Brasil, são um fenómeno de sucesso e de popularidade. O primeiro é considerado o 7.º Melhor Restaurante do Mundos, mas o êxito internacional não afastou os Rueda das suas raízes populares. Janaína e Jefferson foram casados 20 anos, mas continuam em dupla a gerir os negócios e não se desviam das suas raízes populares. Nunca deixarão de estar abertos a todos, do empresário ao taxista que o transporta.

A Alexandra Prado Coelho voltou à metrópole paulista para provar o sucesso da Casa do Porco e para ver, em São José do Rio Pardo, como são criados os porcos caipiras que abastecem o restaurante. Pelo meio, ainda assistiu à grande festa Águas de Janaína, que desde 2013 assinala o aniversário do Bar da Dona Onça, e que é "um encontro espiritual, cultural, democrático" que tem o intuito de preservar os costumes do país e a "ancestralidade da cozinha popular brasileira". Está tudo aqui. E aqui está a história do Nelita, o restaurante de Tássia Magalhães que tem uma equipa de cozinha composta apenas por mulheres.

Bom apetite, bom fim-de-semana e boas fugas!