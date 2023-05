Um acidente trágico, escutas e neonazis proibidos: Grécia vai a eleições

A Grécia vai este domingo às urnas numas eleições em que o Governo tentou afastar dos tópicos o acidente de comboio de Tempe e o escândalo de escutas a políticos, incluindo o líder do segundo partido da oposição. O sufrágio decorre com duas novidades: uma, a possibilidade de segunda volta se nenhum partido conseguir maioria para governar sozinho; e outra, a proibição do partido Hellenes, do antigo porta-voz da Aurora Dourada Ilias Kasidiaris, condenado por pertencer a uma organização criminosa que era o partido neonazi.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt