O “santuário” dos porcos caipiras de Jefferson Rueda

Os chefs da Casa do Porco querem “preservar as raças brasileiras que foram muito importantes” no passado do país. E apostam forte na agroecologia.

Os porcos estiveram pacientemente à espera que nós chegássemos para serem alimentados. Por isso, quando José Luís Bertoletti lhes despeja à frente caixas cheias de cenouras, eles atiram-se a elas com evidente entusiasmo. Bertoletti é sócio de Jefferson Rueda, o chef da Casa do Porco, em São Paulo, e é aqui, no Sítio São Francisco, junto a São José do Rio Pardo, a Norte de São Paulo, que são criados os porcos caipiras que Jefferson serve no restaurante que tem com a sua ex-mulher, Janaína Torres Rueda.