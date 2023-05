Nesta casa do Porto, bebe-se vinho até na banheira

Vinho da Casa, evento do PÚBLICO e da Out of Paper, reúne até domingo 20 dos maiores produtores portugueses numa casa na Foz, com vinhos raros, conversas intimistas e concertos.

Anselmo Mendes tem oito garrafas alinhadas na borda da banheira e convida quem entra no quarto a descobrir o que oferecem os vários tipos de solo da Quinta da Torre, onde tem o seu centro de experiências em torno da casta Alvarinho. Logo atrás dele, Dirk Niepoort está sentado na cama conversando com outra produtora, Laura Regueiro, enquanto o filho, Daniel, dá a provar os vinhos da Niepoort a quem vai entrando no quarto.

Na sexta-feira, o primeiro de três dias do evento Vinho da Casa, organizado pelo PÚBLICO e pela Out of Paper, a vivenda Indulgent, na Foz do Porto, transformou-se na casa de 20 dos maiores produtores de vinho portugueses, que receberam os visitantes espalhados por salas, quartos, cozinha e jardins. Nem a banheira escapou, como pôde confirmar Anselmo Mendes.

Foto O evento Vinho da Casa acontece na Indulgent, na Foz do Porto Rui Oliveira

Na cozinha estavam os produtores Luís Pato e a filha, Maria João Pato, que não só deram a provar alguns dos seus vinhos mais especiais (a ideia é precisamente que aqui se possa provar vinhos mais raros ou que já não seja fácil encontrar à venda), como, ao início da noite, fizeram uma conversa sobre como se desenha um vinho que se pretende que seja diferente. Luís Pato explicou como fez vinhos únicos e arrojados para cada um dos seus netos, e dispôs-se a fazer mais um para “um neto” de alguém que estivesse interessado.

“Gostamos muito de falar sobre formas diferentes de abordar o vinho”, diz Maria João. “Como o meu pai já faz vinhos desde 1980, se não fizer algo de diferente, parece que está a morrer. Fez vinhas velhas, depois single vineyards, videiras pré-filoxera. A dada altura disse ‘agora vamos baralhar isto tudo e fazer umas coisas completamente diferentes’ e foi mais ou menos na altura em que começaram a nascer os netos.” São vinhos com longevidade, sublinha o pai, “para o neto, quando tivesse mais de 18 anos, se lembrar dos vinhos que o avô tinha feito”.

Foto Luís Sottomayor, da Casa Ferreirinha, recebe no seu espaço no salão do Vinho da Casa Rui Oliveira

Enquanto os Patos, pai e filha, conversavam no jardim da casa Indulgent, no interior, acontecia um debate de mulheres, com as produtoras Susana Esteban e Sandra Tavares e Ivone Ribeiro, proprietária da loja de vinhos Garage Wines, que no evento vende vinho a copo e os vinhos especiais que os produtores disponibilizem para o efeito. A conversa, moderada por Simone Duarte, da Out of Paper, que criou o conceito do “Vinho da Casa – não é qualquer vinho, não é qualquer casa”, centrou-se na forma como (ainda) são muitas vezes vistas as mulheres no mundo do vinho – com os produtores homens presentes desafiados a dar também as suas opiniões.

A tarde tinha começado com a primeira das três masterclasses do evento, dirigida pelo director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, e dedicada ao vinho do Porto e aos “Vintages que ultrapassam o tempo” (sábado, será a vez do master of wine brasileiro Dirceu Vianna Junior apresentar “vinhos brancos de sonho” e domingo, o master of wine britânico, Peter Richards, falará de tintos “inesquecíveis”).

Foto A produtora Susana Esteban Rui Oliveira

Em prova estiveram “três Vintages de três vindimas absolutamente extraordinárias, o primeiro de 1985, o segundo de 1994, que foi o primeiro ano em que houve três vinhos do Porto que tiveram 100 pontos na Wine Spectator, ou seja, o primeiro momento em que o vinho do Porto se afirmou como de classe internacional no mercado norte-americano, e depois tínhamos três Tawny absolutamente icónicos, um 30 anos da Ramos Pinto, um 50 anos da Taylor’s e, para acabar em glória, um António Bernardo Ferreira, da Quinta do Vallado de 1888”, descreveu Manuel Carvalho.

A sommelier Cecília Aldaz, do restaurante Oro, no Rio de Janeiro, que viajou para Portugal propositadamente para estar neste evento, participou na prova e estava encantada com toda a experiência e, sobretudo, com a oportunidade única que teve. “O vinho do Porto, para quem não é português, tem sempre um quê de mistério”, diz. “É um vinho muito diferente e entendê-lo também não é tão fácil. Hoje experimentámos um vinho de uma safra única, de 1888, que é quase um perfume. Esta é uma oportunidade única, que vale todas as passagens para vir aqui. Tem emoções, tem história, é quase um quadro, uma relíquia.”

Foto Paulo Nunes, da Casa da Passarella, aprecia a proximidade que este evento permite Rui Oliveira

Também Kati Barklund veio da Suécia porque ouviu dizer “que aqui ia ser possível provar o melhor vinho português” e, apesar de não conhecer bem esse universo, quis explorá-lo. Aterrada no Porto há pouco mais de uma hora, estava a provar o seu “primeiro espumante português”, depois de ter experimentado já alguns brancos.

Este é um evento intimista, onde nos podemos sentar num cadeirão e discutir vinho do Porto com David Guimaraens da Taylor’s ou Jorge Rosas da Ramos Pinto, conversar debaixo da tenda no jardim com Júlio Bastos do Dona Maria, ouvir Ricardo Diogo da Barbeito explicar como fez um Vinho Madeira diferente, com a casta Sercial em curtimenta prolongada, ou, como acontece este sábado, assistir a dois dos maiores enólogos portugueses, Luís Sottomayor, que faz o Barca Velha, e Pedro Baptista, responsável pelo Pêra Manca, a cozinharem em conjunto, numa noite que terminará com Carlos Agrellos da Quinta do Noval, a tocar guitarra.

Foto Júlio Bastos (Dona Maria) no jardim da Indulgent Rui Oliveira

Na sexta-feira – e depois de servido o jantar volante a cargo de Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, no Porto (uma estrela Michelin) – a noite terminou com um concerto da fadista Cuca Roseta, e no domingo, encerrará com Adriana Calcanhotto, depois de Dirk Niepoort cozinhar uma receita com a qual, segundo diz, costuma fazer sucesso, e Anselmo Mendes arriscar cantar um fado – tarefa que, admite o próprio, não será fácil depois de termos assistido ao espectáculo de Cuca Roseta.

“A ideia foi colocar alguns dos maiores produtores de Portugal dentro desta casa, juntos, algo que é muito raro porque você não vê já muitos destes produtores em feiras ou eventos de vinhos”, explica a organizadora e curadora Simone Duarte. “É um evento sem stands, em que você entra aqui como se os produtores estivessem recebendo nas suas casas.” Ao mesmo tempo, “era importante tentar mostrar as outras paixões dos produtores, porque quando se recebe alguém em casa, é um momento mais íntimo, um momento em que nos abrimos."

Foto Luís Pato e a filha, Maria João Pato, explicaram como se desenha um vinho Rui Oliveira

Para o enólogo Paulo Nunes, esta proximidade é muito importante. “Há um jogo de ping-pong, como em tudo na vida. Para um enólogo, é informação, porque sentimos aqui uma proximidade que é muito raro acontecer. Vamos sentir um lado quase de amigo, confidencial, em que me vão dizer na cara ‘não gosto do teu vinho’ ou vão dizer-me que gostam e explicar porquê. É fantástico ter eventos com esta exclusividade, tão próximos.” Será um risco? “Sim, mas faz todo o sentido. Se eu tiver um vinho mau, quero mesmo que me digam”, conclui, com uma gargalhada.

