“Queremos valorizar o papel de Portugal como um dos países líderes no Atlântico”

Jessica Lapenn é uma diplomata norte-americana, que já foi embaixadora dos EUA junto da União Africana, com ampla experiência multilateral, a quem foi confiada a missão de lançar a Iniciativa de Cooperação para o Atlântico. Esta iniciativa nasceu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Setembro. Portugal, os Estados Unidos, nações da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, como Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, juntaram-se ao Canadá, Costa Rica, Costa do Marfim, Espanha, Gana, Irlanda, Mauritânia, Países Baixos, Noruega, para iniciarem um diálogo que tem o Atlântico no centro.

Alterações climáticas, economia azul e segurança são algumas das áreas em que estes países esperam vir a colaborar. A embaixadora Lapenn esteve em Portugal, para consultas com vários membros do Governo português, e o PÚBLICO falou com ela, para tentar saber mais sobre a iniciativa que quer criar uma comunidade do Atlântico.

O que é esta nova Iniciativa de Cooperação para o Atlântico, cujo lançamento está a coordenar e que a trouxe a Portugal?

Assumi estas funções há cerca de dois meses. Os Estados Unidos estão interessados em criar uma nova forma de envolver as nações da bacia do Atlântico. Os Estados Unidos trabalharam com Portugal e outros países à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Setembro, numa declaração conjunta em torno de temas de cooperação atlântica.

Queremos ver o Atlântico como uma comunidade, e estamos a olhar para Norte e para Sul, e para Leste e para Oeste. Esta abordagem inclusiva baseia-se em consultas entre os países, que até agora foram muito positivas.

Vemos que há interesses e experiências comuns nos países do Atlântico, mas também há interesses divergentes. Queremos garantir que esta iniciativa responde aos interesses de todos da forma mais abrangente possível. Por isso estamos a começar por consultas, em vez de entrarmos a dizer 'precisamos disto e daquilo'. O que fazemos é perguntar 'o que é que acham que é preciso? O que é que já está a funcionar? No que é que já estão a trabalhar? Como podemos ajudar a montar o puzzle para facilitar a resolução de problemas relacionados com o oceano Atlântico?'

Pode dar-me um exemplo de áreas que tenha discutido com o Governo português?

Tiveram um âmbito muito amplo, segurança, ambiente, economia azul. Encontrei-me com vários actores portugueses da economia azul, tecnologia azul. Fiquei impressionada com a escala e o empenho deste sector em Portugal, o que me sugere que muitos parceiros do Atlântico podem ter muito a aprender com a experiência da economia azul portuguesa.

Queremos reconhecer e valorizar o papel de Portugal como um dos países líderes no Atlântico. Queríamos conhecer a experiência e ideias do Governo português, ver como podemos usá-las como ponto de partida para trabalhar em conjunto sobre temas atlânticos. A experiência e conhecimento adquiridos por Portugal com o Centro do Atlântico [um think tank e plataforma de diálogo político nos Açores, criado por Portugal com vários parceiros internacionais] serão fundamentais.

Queremos ver o Atlântico como uma comunidade. Esta abordagem inclusiva baseia-se em consultas e substantivas entre os países, que até agora foram muito positivas Jessica Lapenn

É uma “viragem” dos Estados Unidos para o Atlântico, depois de os EUA terem feito o seu “pivot” para o Pacífico?

Não, no sentido em que não estamos a afastar a nossa atenção do Pacífico, que continua a ser muito importante para nós. Mas os EUA são abençoados por duas longas linhas de costa, portanto temos de ser capazes de olhar em múltiplas direcções, e estamos a tentar fazer isso, a envolver-nos em temas importantes do Pacífico, mas também do Atlântico.

Quais as áreas de acção em que estão interessados?

Temos uma espécie de três grandes cestos: segurança, economia e ambiente, com muitos outros temas transversais a estes três.

Por exemplo, a pesca ilegal, não reportada e não regulada, tem uma dimensão económica, de segurança e ambiental. Mas isto é apenas um exemplo. Ainda estamos numa fase de consultas. No entanto, sabemos que, para alguns países, a pesca ilegal é uma preocupação significativa, porque ameaça modos de vida das populações, põe em causa a segurança alimentar. É um assunto de que ouvimos falar muito.

De outros países ouvimos preocupações com garantir o seu domínio marítimo, ou seja, serem capazes de verificar o que se passa nas suas águas territoriais, por motivos económicos, ou por razões de segurança, porque não têm as capacidades necessárias.

Relativamente à segurança, ouvimos nas nossas consultas muitas preocupações sobre a pirataria, em particular no Golfo da Guiné, e também com o tráfico, de narcóticos e de seres humanos.

Outro cesto, com temas transversais, é o impacto das alterações climáticas.

Foto "Fiquei impressionada com a escala e o empenho do sector da economia azul em Portugal", disse Jessica Lapenn Rui Gaudêncio

Em que pode esta iniciativa para o Atlântico ajudar na área do clima?

A minha expectativa é que possa ser uma parte valiosa da resposta comum aos desafios do clima. Sabemos que o que acontece numa das margens do oceano Atlântico afecta a outra, e afecta as criaturas que vivem no oceano. Vamos ter de pensar como é que esta iniciativa deve responder às questões do clima, não perdendo de vista a arquitectura [da diplomacia] climática.

Alguns dos países que participam na iniciativa são países africanos de língua oficial portuguesa. Os EUA esperam que Portugal possa ajudar a estabelecer alguma sinergia?

Portugal tem relações únicas, conhecimentos únicos, que serão muito importantes. Não é por acaso que estou aqui no início das minhas funções, é para saber o que Portugal pensa acerca do seu papel, mas também sobre outros países. Claro que esses países terão a sua própria visão, e teremos consultas directas com eles, mas a perspectiva portuguesa sobre o mundo lusófono é bem-vinda.

O que é que esta iniciativa para o Atlântico traz de novo para o palco geopolítico que seja diferente de outras organizações?

Não existe uma organização pan-atlântica a nível político. Portanto, é algo diferente. Mas ainda não estamos a discutir a criação de uma organização, não usaria essa palavra. Não é uma entidade, de momento vai continuar a ser apenas uma iniciativa, não existe a visão de criar uma organização internacional.

Queríamos conhecer a experiência e ideias do Governo português, ver como podemos usá-las como ponto de partida para trabalhar em conjunto sobre temas atlânticos. A experiência e conhecimento adquiridos por Portugal com o Centro do Atlântico será fundamental Jessica Lapenn

Mas, por definição, é algo novo neste espaço geográfico. Existem muitas organizações, mas são ao nível sub-regional ou sobre assuntos específicos. São, por exemplo, do Atlântico Sul ou do Atlântico Norte.

Esta iniciativa para o Atlântico tem também uma agenda de promoção da democracia?

Para os EUA, a democracia é sempre um valor fundamental da política externa. Os temas do Atlântico podem incluir assuntos de governação, claro. Se a corrupção tornar um desafio a gestão de alguns portos, por exemplo, posso ver isto como parte de uma agenda de promoção da democracia. Mas o foco é muito juntar parceiros do Atlântico para lidar com problemas comuns.

Um dos objectivos seria cooperar para cumprir o objectivo de proteger 30% do planeta até 2030 para preservar a biodiversidade?

Os EUA estão comprometidos com o objectivo 30x30. O Presidente dos EUA anunciou-o recentemente. Se fizer sentido lidar com este compromisso no contexto da Iniciativa de Cooperação para o Atlântico, então isso seria consistente para nós.

Esperam que mais países se juntem à iniciativa?

Sim. Estamos a falar com muitos países, a viajar muito, estamos interessados em ter o maior número possível de países do Atlântico, porque é uma oportunidade valiosa de aprenderem uns com os outros.