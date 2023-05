Presidente de Gaia terá feito contratos com JN e TSF em troca de promoção pessoal

O Ministério Público suspeita que o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, terá dado ordens para fossem feitos vários contratos com o grupo que detém o Jornal de Notícias e a TSF para que estes elaborassem notícias ou cobrissem conferências que o promovessem a si e à autarquia.

Isso mesmo é dito no mandado de buscas deste caso, a que o PÚBLICO teve acesso, que considera o presidente da Câmara de Gaia indiciado pelos crimes de prevaricação, corrupção ou recebimento indevido de vantagem.

O documento especifica que os pedidos de Eduardo Vítor Rodrigues foram feitos em conversas com o administrador do grupo Global Media, Domingos de Andrade, que é simultaneamente director da TSF. Presume-se que existem escutas telefónicas entre os dois, apesar de as mesmas não aparecerem citadas no mandado.

Contactado pelo PÚBLICO, Eduardo Vítor Rodrigues garante que os contratos que entidades municipais assinaram com o Global Media, assim como com outras empresas de comunicação, são legais, tanto do ponto de vista contratual como do ponto de vista financeiro. Sobre o alegado favorecimento noticioso, o presidente da Câmara de Gaia afirma: "Nunca pedi notícias boas nem más. Isso é uma fantasia".

O PÚBLICO tentou contactar sem sucesso Domingos de Andrade. No entanto, o Global Media emitiu um comunicado perto das 13h onde assegura que os seus "profissionais exercem as suas funções com total respeito pelas normas deontológicas do jornalismo, preservando a independência e a separação dos compromissos comerciais assumidos com entidades externas".

A nota assegura ainda que dentro da comissão executiva do grupo "são claras as separações de funções entre as áreas comercial, financeira e editorial"e que os directores de cada um dos meios de comunicação "têm, como não poderia deixar de ser, total autonomia editorial e de gestão de recursos, não existindo, como podem atestar as próprias redacções e os órgãos que as representam, qualquer tentativa de influência ou orientação editorial".