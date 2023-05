Comissão parlamentar de inquérito

O país está politicamente em suspenso da comissão parlamentar de inquérito. O país, os políticos, a comunicação social pararam centrados no "rapto" de um computador. É sempre o mesmo: Portugal teima em olhar para o passado e não tem tempo para olhar para o futuro nem sobre o que ocorre no mundo. Não há ideias, há bisbilhotice.

Um ouvinte de um fórum da TSF caracterizou a política do país assim: é como nas reuniões de condomínio em que se ia discutir a escolha e a instalação de um elevador novo, e o tempo é gasto a discutir e a analisar como e quem contribuiu para estragar o velho. É a política espectáculo! Não haverá nada mais importante a tratar?

Celso Pontes, Vila do Conde

Um caso de polícia "ministerial"

Quem viu e ouviu a audição na comissão da Assembleia da República sobre o caso do Ministério de Infra-Estruturas – vulgo caso Galamba – sente-se confrangido não apenas como cidadão mas também pelo esforço inquisitório dos nossos deputados em descobrir as minúcias e as falhas do caso de "roubo" e das "agressões" ocorridas nas instalações daquele ministério. Trata-se de um espectáculo que o pudor me impede de qualificar, tratando-se da insignificância do que ali está a ser abordado e difundido, quando contraposto ao fundo da questão-base – o problema da TAP – e ainda a magnitude e gravidade dos problemas com que o país ora se debate – os serviços do SNS; o de educação; a magna preocupação dos meios de combate aos incêndios com o Verão que se avizinha e outros do género.

Mas retomando o assunto: o ministério não dispunha de seguranças? O SIS metido no assunto? Enfim, tudo isto parece ser demonstrativo de um clima de desnorte, que urge ultrapassar, e os responsáveis devem virar-se mais para os reais problemas que afligem os cidadãos.

António Bernardo Colaço, Lisboa

A TAP não mora na CPI

​Na quarta-feira, na CPI, teoricamente voltada à análise da gestão da TAP, na Assembleia da República, o deputado comunista Bruno Dias pôs o dedo na ferida. É que ele queria falar da TAP e a comissão parlamentar de inquérito (CPI) só tem falado de outras coisas que não isso, ou seja, de facto a TAP não mora na CPI. Isso acontece desde o momento em que os deputados e analistas seus acólitos descobriram que a melhor maneira de fazerem tiro ao boneco não estava na companhia aérea, mas sim em episódios lamentáveis ocorridos no Ministério das Infra-Estruturas que de TAP tiveram muito pouco, mas que foram entendidos, apesar do seu espaço de tempo curto, como um caminho mais fácil para minar o caminho do Governo, e em particular o de um ministro, e para forçar o Presidente a acabar por optar pela dita dissolução. O país assiste incrédulo a toda esta situação e só poderá perguntar-se até onde tudo isto irá parar. Qual a extensão das feridas é que ainda estamos para conhecer!...

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A pergunta que se impõe

Muita gente terá passado já horas a assistir, pela televisão, ao exercício de competição entre perguntadores dos vários partidos, e ter-se-á maravilhado com a minúcia beneditina de alguns quesitos e das correspondentes respostas. Falta, evidentemente, saber se o computador ia no ombro direito ou esquerdo do ex-adjunto, e quantos minutos passaram refugiadas na casa de banho as senhoras do gabinete. Mas falta, sobretudo, a questão-chave, que julgo não ter sido formulada até agora e muito me tem intrigado: tratando-se de um membro de um gabinete ministerial, onde todos os cargos são, por definição, cargos de confiança pessoal, o que terá levado a senhora chefe do gabinete e outras funcionárias presentes na noite fatídica a actuarem em relação ao referido ex-adjunto como se actua contra alguém estranho que põe em causa a segurança da informação confidencial? Confesso que me interessa pouco saber se houve socos ou empurrões; a pergunta que se impõe está por fazer.

António Monteiro Fernandes, Lisboa