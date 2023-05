Acabar com o cabaz alimentar de enlatados e congelados

Por que raio havemos de restringir ainda mais as escolhas de quem não as tem? Mais vale dar-lhes dinheiro diretamente.

O Governo anunciou na segunda-feira o prolongamento por dois meses do apoio de 30 euros a beneficiários do cabaz alimentar, que começou a ser dado no mês de fevereiro e devia ter durado apenas dois meses. Vale a pena olhar para o desenho deste programa de apoio alimentar. Para aplicar o critério de “carência económica” definido pela Segurança Social, pega-se no rendimento total do agregado familiar (incluindo transferências sociais e outras, como bolsas), subtraem-se as despesas fixas mensais e divide-se pelo número de pessoas. Se este valor for inferior à pensão social, que é de 224 euros, então a família está em situação de carência e tem direito a apoio alimentar.