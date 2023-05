O que faz a literatura? Viet Thanh Nguyen responde. E o teatro? Luis Miguel Cintra tem coisas por dizer

É um dos escritores mais reverenciados da sua geração. No que escreve, a sua história de vida cruza-se com a história colectiva, a história das vítimas do colonialismo, dos refugiados. "A forma como sobrevivi nos Estados Unidos como refugiado, como asiático-americano, implicou ter múltiplas identidades e múltiplas faces", confessa Viet Thanh Nguyen na conversa com Isabel Lucas.

A Man of Two Faces, livro que será editado no Outono nos Estados Unidos, onde este escritor de origem vietnamita vive desde criança, situa-se entre a memória e a História. "Os refugiados não são a crise: são aqueles a quem se atribui a culpa pela crise. Mas a crise é sistémica e estrutural, e está dentro do Ocidente", diz-nos no dossiê que dá a capa do Ípsilon. Olhamos também para outros escritores asiático-americanos, de Ocean Vuong a Celeste Ng.

Numa longa entrevista, Luis Miguel Cintra abre o livro da Cornucópia, do que fez durante e depois dessa experiência fundamental do teatro português e do que ficou por fazer. A saúde já não lhe permite encenar ou subir a um palco como actor. "Um grande actor ou uma grande actriz", acredita, "é uma pessoa que existe mais do que uma pessoa que levou uma vida mais banal. Existe mais porque existe mais profundamente."

Daniel Veiga cresceu numa família em que a música era hábito quotidiano e partilhado – do semba ao samba, do kuduro a Paulo Flores. Essa "consciência apurada da interioridade rítmica da música" está hoje na obra de Daniel, ou DJ Danifox, escreve Mariana Duarte, que se perdeu de amores por Ansiedade, o seu novo álbum.

Quem por estes dias entrar no MAAT, em Lisboa, verá brinquedos, figuras dos filmes de animação e blockbusters, pássaros esculpidos em madeira, artesanato para turistas, azulejos fabricados em Portugal. São as artes modestas de Hervé di Rosa, que nelas procura sinais do humano. Luísa Soares de Oliveira falou com ele.

Foi há 30 anos: Manoel de Oliveira tornou-se um clássico. Foi com Vale Abraão, no Festival de Cannes. Uma sala em pé a aplaudir durante dez a 15 minutos – pense nisso, dez a 15 minutos de palmas, aclamação, euforia. Foi depois deste acontecimento que as vedetas internacionais quiseram "fazer parte da colecção" Oliveira. Leonor Silveira já fazia. Vasco Câmara falou com ela acerca desse filme e da relação complicada com o realizador.

E há mais neste Ípsilon, de Daniela Melchior a Eu.Clides. Boas leituras.

