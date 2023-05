Metro cria autocarro “vaivém” diário entre Telheiras e Cidade Universitária

O Metropolitano de Lisboa vai disponibilizar, a partir do próximo dia 22 de Maio e até ao dia 7 de Julho, um serviço de autocarro em modo “vaivém” entre Telheiras e Cidade Universitária, com paragem no Campo Grande.

A medida visa a mitigar os constrangimentos causados com o encerramento provisório da estação de Telheiras e do troço Campo Grande/ Cidade Universitária ocorrido no dia 2 de Maio devido às obras de expansão do metro.

Este serviço será efectuado nos dias úteis, nos horários de ponta da manhã e da tarde, entre as 7h e as 10h30 e entre as 16h30 e as 19h30.

Os percursos são os seguintes: Telheiras (junto à Rua Prof. Eduardo Araújo Coelho)-Campo Grande (junto à Rua Cipriano Dourado); Cidade Universitária (junto ao Edifício da Aula Magna). O inverso liga a Cidade Universitária (junto ao Edifício da Aula Magna) ao Campo Grande (junto à Rua Actor António Silva) e a Telheiras (junto à Rua Prof. Fernando da Fonseca).

Todos os autocarros estarão identificados como estando ao serviço do Metropolitano de Lisboa. Os clientes deste serviço poderão utilizar os títulos válidos na rede Metro.

Na passada semana, o Metropolitano de Lisboa já tinha anunciado outras medidas para mitigar os constrangimentos aos clientes causados pelo encerramento da estação de Telheiras e do troço Campo Grande/Cidade Universitária. Entre elas está o aumento do número e a frequência dos comboios, dentro dos limites da capacidade do sistema, passando nas horas de ponta da manhã e da tarde de 9 para 12 comboios na linha Verde, tentando cumprir um intervalo máximo de três minutos e meio.

O Metropolitano articulou, igualmente, com a Câmara Municipal de Lisboa, Carris e Transportes Metropolitanos de Lisboa medidas que permitissem mitigar os efeitos da intervenção.

A normal circulação nas linhas Amarela e Verde está prevista para as 06h30 do dia 8 de Julho de próximo.