Elena Rybakina cimenta em Roma estatuto entre as melhores

Já com a subida ao top 5 garantida, Elena Rybakina tornou-se na terceira jogadora na Era Open a chegar, na mesma época, às finais de quatro dos cinco primeiros torneios mais importantes do calendário: no Open da Austrália, Indian Wells, Miami e em Roma, imitando as antigas líderes do ranking, Monica Seles (em 1991) e Maria Shapapova (2012). A campeã da última edição do Torneio de Wimbledon qualificou-se para a discussão do título nos Internazionali BNL d'Italia, após derrotar Jelena Ostapenko, e terá como última adversária a ucraniana Anhelina Kalinina (47.ª), estreante em finais da categoria WTA 1000.

Na meia-final feminina mais aguardada em Roma, entre duas campeãs do Grand Slam, Rybakina (6.ª) venceu Jelena Ostapenko (20.ª), por 6-2, 6-4, depois de recuperar de 1-4 no segundo set. A chuva interrompeu o encontro a 2-4 e desde o reatamento, Ostapenko, campeã em Roland Garros em 2017 ganhou somente três pontos.

Kalinina (47.ª) é a jogadora pior classificada na final dos Internazionali BNL d'Italia desde Raffaella Reggi, em 1985, e dedicou a vitória sobre a russa Veronika Kudermetova (12.ª), por 7-5, 5-7 e 6-2, ao seu país natal.

No torneio masculino, as meias-finais serão disputadas este sábado entre jogadores europeus e todos do top 10. A começar por um duelo entre o norueguês Casper Ruud (4.º) e o dinamarquês Holger Rune (7.º), o que não acontecia entre tenistas nórdicos em meias-finais de um Masters 1000 desde 1997 (entre os suecos Jonas Bjorkman e Thomas Enqvist).

A seguir, Daniil Medvedev (3.º) e Stefanos Tsitsipas (5.º) vão defrontar-se pela 12.ª vez. Medvedev lidera por 7-4, mas o grego ganhou os dois últimos embates.

No Oeiras Open 4, os portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha, ambos de 19 anos, qualificaram-se para a sua primeira final no ATP Challenger Tour, ao derrotarem o uzbeque Sanjar Fayziev e o romeno Alexandru Jecan, por 7-5, 6-1. No derradeiro encontro, os atletas do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis vão defrontar a terceira melhor dupla do torneio, formada pelo britânico Luke Johnson e o holandês Sam Verbeek.

Antes (11 horas), terá lugar a final de singulares (11 horas), entre o australiano Aleksandar Vukic (127.º) e o argentino Facundo Diaz Acosta (134.º). Vukic vai disputar a terceira final challenger no intervalo de quatro semanas – depois de ter sido vice-campeão em Seul e vencedor em Busan, ambos na Coreia do Sul – e já com a garantia de entrar no top 100, após derrotar o brasileiro Felipe Meligeni Alves (175.º), por 5-7, 6-4 e 6-4.