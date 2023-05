Depois de WW3, Charli Elle atira-se a Parachute para falar de confiança

Cantora, autora e produtora autodidacta, Charli Elle começou a apresentar-se a solo com WW3, em Março passado, uma canção que, embora pelo título parecesse falar de uma terceira guerra mundial, na verdade ocupava de uma outra guerra. “A WW3 nasceu de um momento em que todas as pessoas na minha vida estavam em guerra”, contou ela por ocasião do lançamento.

Dois meses passados, largou a guerra e atirou-se, sem pára-quedas, a Parachute, uma canção onde o tema é a confiança: “Eu sou uma pessoa de me atirar de cabeça, sou espontânea e não penso muito”, escreve ela agora, a explicar o novo single. “Confio com facilidade e dou muito de mim, muito rapidamente. Um grande defeito meu, mas que ao mesmo tempo me dá muito material para escrever.” O facto de escolher este tema deve-se a uma certeza: “Para mim, confiança é essencial. Normalmente eu sou a pessoa de quem desconfiam, basta só dizer que sou Sagitário e começa logo. E só com tempo é que percebem que não é bem assim. Mas eu sou de confiar até me provarem que não merecem.”

Escrita, composta e cantada por Charli Elle, Parachute conta com Nuno Junqueira nas teclas, Tiago Mourão no baixo, Carlos Ramos na bateria e Márcio Silva e João Gaspar, que também assinam a produção, nas guitarras. O videoclipe, gravado no Sinnerman Bar, contou com a Associação Social dos Idosos da Amoreira. A “mostrarem que a idade não quer dizer nada”.