Morreu Andy Rourke, baixista dos Smiths

O seu percurso musical ficou indelevelmente marcado pela banda para a qual o amigo de infância Johnny Marr o chamou em 1982. Chamavam-se The Smiths e, através de álbuns como Meat is Murder ou The Queen is Dead e de canções como There's a light that never goes out, How soon is now ou This charming man, transformaram-se numa das mais importantes e influentes bandas da história. Andy Rourke tinha 59 anos. Não resistiu a um cancro no pâncreas, que, segundo Johnny Marr, combatia há muito.

Foi o guitarrista que anunciou a morte de Rourke através de uma publicação na sua conta de Twitter. "O Andy será recordado por aqueles que o conheceram como uma alma bonita e gentil e, pelos fãs, como um músico extremamente dotado. Pedimos privacidade neste momento triste".

Membro da banda desde os primórdios — foi o elemento que completou o puzzle, depois da pouco satisfatória audição de dois baixistas —, tocou em toda a discografia dos Smiths, desde o single de estreia, Hand in glove, editado em 1983, até ao desmembramento da banda, quatro anos depois, no mesmo ano do lançamento do álbum derradeiro, Strangeways, Here We Come. "Foi um músico inspirador, com um estilo que levou a que muitos de nós pegássemos numa guitarra baixo", disse, citado pela BBC, Tim Burgess, dos Charlatans, um dos muitos músicos que lhe vão prestando tributo após a notícia da sua morte.

Posteriormente, tocou em alguns dos álbuns a solo de Morrissey e integrou em 2007 um trio, os Freebass, em que se juntou a outros dois baixistas lendários de Manchester, a sua cidade. Eram eles Mani, dos Stone Roses, e Peter Hook, dos Joy Division e, posteriormente, dos New Order. Tocou e gravou ainda com nomes como The Pretenders, Ian Brown ou Badly Drawn Boy.