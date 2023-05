António Nunes acredita que o SIRESP é hoje “uma rede confiável”

Num ano em que, de acordo com o Governo, o risco de incêndio aumentou 40% só até Março, António Nunes, presidente da Liga Portuguesa dos Bombeiros (LBP), assume que se espera "um Verão exigente, mas os bombeiros estão preparados" para ele. Em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, que pode ser ouvida nesta quinta-feira a partir das 23h, o antigo inspector-geral da ASAE e ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) — cujos órgãos sociais ainda integra — refere o "excelente diálogo" que hoje existe entre a Liga e o Ministério da Administração Interna e o "bom diálogo com a ANEPC, mas lamenta que "as consequências do diálogo" sejam as que os bombeiros gostariam, "designadamente na dotação dos meios". António Nunes deixa ainda um recado à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF): as soluções usadas nos EUA, Austrália, Chile ou Canadá não servem para Portugal. Trata-se de "uma deriva perigosa".

