Boaventura de Sousa Santos envia carta ao CES a criticar demora na criação da comissão independente

Boaventura de Sousa Santos enviou uma carta ao Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra em que se diz “preocupado” com a demora da instituição em criar uma comissão independente para investigar as acusações de assédio sexual e moral de que é alvo. No mesmo documento, que o sociólogo preenche com argumentação contra essas acusações, o director emérito daquele centro de investigação reafirma estar inocente e recupera a sua versão dos acontecimentos relatados por antigas estudantes ou convidadas contra o professor e que foram tornadas públicas ao longo dos últimos dois meses.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt