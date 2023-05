Quem faz mais tarefas em casa? Espanha vai lançar uma app para descobrir

Ainda são as mulheres que fazem mais tarefas domésticas? Em Espanha, os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística do país indicam que sim: esta é a realidade de 45,9% das inquiridas. Para tirar a história a limpo — e possivelmente confirmar os resultados — o Governo vai lançar uma aplicação para monitorizar a divisão dos trabalhos domésticos, escreve a CNN.

A novidade foi anunciada na terça-feira por Ángela Rodríguez, secretária de Estado para a Igualdade e Contra a Violência de Género, que destacou ainda o facto de a app, lançada pelo Ministério da Igualdade, poder ser utilizada tanto por famílias como por colegas de casa.

Segundo a secretária de Estado, a aplicação que será “muito simples", intuitiva e gratuita e, escreve a agência Europa Press, pode ser utilizada já a partir de Setembro. O objectivo é controlar o tempo que homens e mulheres gastam em cada tarefa doméstica, incluindo as menos visíveis como planear refeições.

“O que a investigação nos diz é que as mulheres gastam muito mais tempo com as tarefas domésticas do que os homens”, declarou, numa reunião do Comité das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial.

Para Ángela Rodríguez, todos os afazeres de casa entram na categoria de trabalhos domésticos e isso vai reflectir-se na forma como a aplicação está pensada. Isto quer dizer que o dispositivo não vai apenas contar o tempo que a pessoa demora a limpar a cozinha depois das refeições, mas também o tempo que demorou a comprar alimentos e produtos de limpeza, assim como o tempo que despendeu para preparar o almoço ou jantar.

Ay los privilegios. Igual a todos los ofendiditos con la aplicación de reparto de tareas del hogar lo que verdaderamente les ofende es la posibilidad de tener que empezar a asumir su parte en casa. Ya lo llevan diciendo años las feministas: Manolo, Manolito, la cena tú solito. — Ángela Rodríguez Pam ?????? ?? (@Pam_Angela_) May 17, 2023

“Talvez o que realmente ofenda todos aqueles que se sentem ofendidos pela aplicação da divisão das tarefas domésticas seja a possibilidade de terem de começar a assumir a sua parte em casa. As feministas já o dizem há anos: Manolo, Manolito, o jantar fica por tua conta”, escreveu no Twitter.

O Ministério da Igualdade acrescenta que a app "vem trazer à tona" que "muitas tarefas que causam sobrecarga mental e outras que não estão [directamente] relacionadas com a casa, como cuidar dos filhos" ainda ficam a cargo das mulheres, escreve a Euronews.

A aplicação faz parte de um plano sobre questões de género defendido pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em 2018, aquando da tomada de posse.

Ángela Rodríguez é uma das figuras do Governo espnahol mais activas em temas relacionados com o feminismo e direitos das mulheres. Na semana passada, numa outra publicação nas redes sociais, a secretária criticou o facto de, numa corrida para mulheres, o prémio ter sido um robot de cozinha.