Quando a ignorância é uma bênção...

A imagem do selo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 é uma excelente definição do termo anacronismo. É claro que depois há aspectos mais "técnicos, doutrinários e eclesiais" que foram descritos exemplarmente por Nuno Caiado no jornal digital 7Margens (16 de Maio). Além da referência acutilante de Mafalda Anjos (Visão), sobre a imagem ter "podido sair da gaveta dos Arquivos da Secretaria da Propaganda Nacional". E é mesmo verdade, para espanto do cidadão comum mais atento, que agradece a ignorância de 99% dos participantes da JMJ 2023, mas que para um cristão diz muito sobre a hierarquia da Igreja Católica portuguesa.

Maria Silva, Lisboa

O selo maldito

O selo emitido no Vaticano sobre a Jornada Mundial da Juventude, onde se vê retratado o Papa Francisco no lugar do Infante D. Henrique no Padrão dos Descobrimentos, causou um maremoto. Os críticos afirmam tratar-se de uma exaltação nacionalista. É sinal de democracia instalada a multiplicidade de opiniões. A questão é quando se proíbe, se censura e se coage. Nunca a liberdade de expressão foi tão fustigada. Esses críticos vão propor a demolição do Padrão dos Descobrimentos, do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém? Com uma tiragem de 45 mil exemplares, o “selo maldito” vai ter um valor santificado.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Novas políticas precisam-se

Os indicadores económicos apontados pelo Governo não respondem aos graves problemas dos trabalhadores e do povo português. As políticas de redução do défice e da dívida pública podem ser indicadores económicos para agradar às imposições dos burocratas da UE, mas não desagravam as dificuldades, insuficiências e carências de que padecem o povo. Pelo contrário, engordam os lucros e a exploração por parte dos grandes grupos económicos. Prioritário e urgente é a implementação de soluções que permitam aumentar os salários e pensões, combater a perda de poder de compra com o controlo e redução de preços de bens e serviços essenciais, combater o desemprego, garantir o direito à habitação condigna promovendo a habitação pública, reforço do SNS e da escola pública, valorização dos serviços públicos e assegurar o controlo público dos sectores estratégicos.

Estas seriam as opções e orientações certas para vencer a exploração e as injustiças que têm assolado o nosso quotidiano. O país tem recursos e potencialidades para responder aos graves problemas. Haja vontade política e políticas alternativas que permitam a construção de uma vida melhor num Portugal, que se quer desenvolvido e de progresso social. Os portugueses merecem-no.

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

Os prevaricadores

Pelo "andar da carruagem" só não prevarica quem não pode, ou é burro, ou não se julga com esperteza suficiente para tais artimanhas. Definitivamente, o chico-espertismo tomou conta de quase todos os lugares de destaque, mormente nos sectores fundamentais, tanto no sector público, como no privado. Todos os prevaricadores fundamentam a sua actuação com plena consciência tranquila, pelo que dizem, que a legalidade está sempre do seu lado.

Nos últimos tempos, a incansável PJ não tem "para onde se virar", mormente nas câmaras de Espinho, de Tabuaço, de Vila Nova de Gaia e do Porto. Parece-nos que algo de muito mal se passa em Portugal, com a prática de más, lesivas e criminosas acções. Mas como há quem se sinta acima da lei, é como vemos: só não rouba quem não pode, menos as já raras excepções.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

E se os bancos baixassem as comissões?

Após ter tido conhecimento dos lucros imorais apresentados pelos bancos, baseados profundamente nas comissões altíssimas que cobram por todo e qualquer serviço, é facto para dizer a esses gestores que muito do seu "sucesso" é fruto da exploração que têm exercido nos últimos anos sobre os seus clientes através da cobrança das comissões referidas. Não será altura, dada a imoralidade, sou repetitivo mas verdadeiro, de diminuírem as comissões que cobram? Não será altura de olharem para os clientes que, como contribuintes, os salvaram através da intervenção do Estado? Se tivessem vergonha já o teriam feito, mas, como sempre, mais vale tarde do que nunca. Sejam intelectualmente honestos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora