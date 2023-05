Viver mais e melhor: a prevenção como prioridade pública em debate

Não é a primeira vez que o tema da prevenção – com especial foco na vacinação – associada a uma maior esperança de vida e ao envelhecimento saudável é debatido no Auditório do PÚBLICO. Com o aumento da esperança média de vida e num momento em que o fim da pandemia foi recentemente declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), há que tirar conclusões.

Durante duas horas e meia, pode assistir a três mesas-redondas com a participação de oradores nacionais e internacionais, num evento que iniciará com uma cerimónia de homenagem à directora-geral da saúde, em regime de gestão, Graça Freitas, que cessará o cargo em breve.

A OMS estima que a imunização salve cerca de 4 a 5 milhões de vidas em todo o mundo todos os anos e, de acordo com dados da Vaccines Europe, um grupo especializado em vacinas da Federação Europeia das Associações e de Indústrias Farmacêuticas (EFPIA), vacinar um indivíduo contra até 17 doenças ao longo da sua vida implica um investimento de apenas 3,395€ (incluindo custos administrativos), um valor muito inferior ao da maioria das intervenções preventivas secundárias, feitas de forma massiva.

Mais de 1,5 milhões de mortes poderiam ser evitadas melhorando a cobertura de vacinação global, apontam os dados apurados pela Vaccines Europe.

A sessão de abertura estará a cargo do director geral da GSK Portugal, Maurizio Borgatta que defende que “deverá haver uma reflexão da sociedade sobre o papel que a prevenção tem nas estratégias de promoção da saúde em Portugal e na Europa. Sendo Portugal um dos países mais envelhecidos do continente europeu, que por sua vez é umas das geografias mais envelhecidas do mundo, considera uma obrigação promover este debate”. Alerta, ainda, para “a necessidade de apostar na prevenção, para que a nossa população envelhecida tenha mais anos de vida saudável e qualidade de vida, diminuindo a sobrecarga assistencial dos vários sistemas de saúde”.

Prevenção e protecção

Na primeira mesa-redonda, moderada por Carlos Robalo Cordeiro, pneumologista e presidente da European Respiratory Society, o tema em debate será a “Vacinação ao longo da vida: perspectiva europeia” e contará com a participação de Jaime Perez, especialista em Saúde Pública de Espanha, e Giovanni Gabutti, especialista em Saúde Pública de Itália.

Seguir-se-á a mesa-redonda “Proteger a população vulnerável contra as doenças infecciosas preveníveis pela vacinação”, moderada por Miguel Telo de Arriaga, Chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar, na Direcção-Geral da Saúde, com a participação de Luís Mendão, Director de Políticas de Saúde e Financeiras do GAT, Isabel Saraiva, presidente da Associação Respira, Nuno Marques, Coordenador Nacional do Plano de Acção de Envelhecimento Activo e Saudável, e Ana Clara Silva, directora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade do Governo da Madeira.

A Conferência "Desafios em Saúde: a prevenção como prioridade pública em Portugal e na Europa", realizar-se a 23 de Maio, a partir das 17h00, com transmissão em directo no site, no Facebook, no Youtube e no Linkedin do PÚBLICO.

O terceiro e último debate irá reflectir sobre “Portugal e a Europa na prevenção da doença e promoção da saúde: lições da pandemia” e será moderado por Elsa Frazão Mateus, presidente da Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas (LPCDR) e fellow e presidente da secção portuguesa da European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI), tendo como oradores Sara Cerdas e Lídia Pereira, deputadas ao Parlamento Europeu, Ricardo Mexia, médico especialista em Saúde Pública e epidemiologista, e Jorge Seguro Sanches, deputado à Assembleia da República.

A sessão de encerramento estará a cargo do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a conferência será transmitida em directo, bastando aceder a um dos canais disponíveis, nomeadamente o site, o Youtube, o Linkedin e o Facebook do PÚBLICO. Consulte em baixo o programa completo.

