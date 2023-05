Mirpuri e Trifork juntam forças nas etapas finais da Ocean Race

O projecto inicial da Mirpuri Foundation Racing Team previa que a primeira e as duas últimas etapas da 14.ª edição da Ocean Race fossem disputadas com António Fontes ao leme e uma tripulação exclusivamente portuguesa. No entanto, a indisponibilidade, por motivos familiares, do experiente velejador português em manter-se como skipper do VO65 “Racing for the Planet” motivou uma mudança no rumo da equipa portuguesa e a uma aliança com os dinamarqueses Trifork.

A primeira regata, disputada em Janeiro entre Alicante e Mindelo, resultou em seis dias intensos e exigentes, e ao longo das 1900 milhas náuticas (aproximadamente 3500 quilómetros) entre o Sul de Espanha e a ilha cabo-verdiana de São Vicente, a frota da Ocean Race enfrentou condições extremas, com ventos a rondar os 50 nós e ondas de três e quatro metros.

Porém, apesar da dificuldade, a performance competitiva da Mirpuri Foundation Racing Team não defraudou as expectativas. A equipa com tripulação 100% portuguesa – sendo que alguns dos velejadores a bordo não tinha experiência em regatas offshore -, foi a terceira a cortar a meta, sendo apenas superada por dois VO65 que tinham a bordo alguns dos nomes grandes da vela offshore mundial.

Porém, um erro de navegação perto de Gibraltar, numa altura em que a frota da Ocean Race enfrentava condições muito difíceis, forçou o veleiro nacional, liderado por António Fontes, a retirar-se da regata.

Seguindo o plano delineado, o veleiro “Racing for the Planet” continuaria a competir na The Ocean Race VO65 Sprint Cup com António Fontes e uma tripulação 100% portuguesa – estavam previstas algumas mudanças de velejadores -, mas, “numa decisão que não foi fácil para ninguém”, o skipper entendeu ser-lhe “impossível participar nas etapas 6 e 7”.

O motivo é a participação da Mariana Lobato, casada com António Fontes, na competição a bordo do veleiro da equipa Biotherm: “Tinha combinado com a Mariana que se ela estivesse a navegar de IMOCA eu estaria em casa com as crianças”, explicou António Fontes.

O velejador português, que continuará a fazer parte da equipa de terra do “Racing for the Planet”, mostrou ainda confiança no sucesso da equipa nas derradeiras ligações: “Tenho a certeza que o novo skipper vai tomar bem conta do barco português e levar o nome da fundação a excelentes resultados.”

E o novo skipper será um dos velejadores com mais prestigio a nível internacional: Chuny Bermudez. Com 53 anos, e meia dúzia de participações na competição, o velejador galego é conhecido pela “forma obsessiva” como procura retirar o “máximo da performance” das suas tripulações e mostrou plena confiança em fazer parte da equipa “formada em tempo recorde”.

“Somos uma equipa variada, de pessoas que se conhecem já há muitos anos, e com uma nova geração de jovens velejadores. Temos um barco fantástico, com uma óptima manutenção. Estou realmente agradecido pelo esforço levado a cabo para organizar tudo. Vamos dar o nosso melhor, sempre com segurança”, afirmou o espanhol.

Para além de Roberto 'Chuny' Bermúdez de Castro, veterano que já conta com sete voltas ao mundo na Volvo Ocean Race ao longo dos últimos 30 anos, incluindo uma vitória, a bordo da Mirpuri estarão ainda velejadores como Jens Dolmer ou Bouwe Bekking, nomes que dispensam apresentações no mundo da vela.

Para Jorn Larsen, fundador e CEO da Trifork, “participar na missão da Mirpuri Foundation ‘Racing for The Planet’ é um sonho tornado realidade. Na Trifork, melhoramos o mundo através do software. Criamos softwares para reduzir o stress e optimizar o uso dos nossos escassos recursos globais. Estas missões andam de mãos dadas”.

O empresário dinamarquês realça que tendo “a 14ª edição da The Ocean Race como objectivo restaurar a saúde dos nossos oceanos”, causa defendida pela Fundação Mirpuri, na Trifork estão “muito entusiasmados por apoiar essa missão também”: “Estou muito grato pela oportunidade que Paulo Mirpuri e a Mirpuri Foundation nos deram e vamos lutar para torná-la o mais bem-sucedida possível.”

Da parte da equipa portuguesa, Paulo Mirpuri, presidente da Fundação Mirpuri, revela “entusiamo e orgulho” pela aliança com Trifork, esperando “grandes regatas nas duas últimas etapas da competição.”