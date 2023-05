André Duarte completa com Pertencer a alguém os quatro temas do EP Meu Lugar

Ao quarto single e videoclipe, André Duarte volta ao tema que o tem ocupado desde o início: amar sem olhar a cores, géneros, dimensões ou limites. “O amor é um sentimento tão lindo e tão contagiante que mesmo o infinito tem espaço para crescer”, escreve ele a propósito deste seu novo single e videoclipe, Pertencer a alguém, que chega esta sexta-feira às plataformas digitais, integrando o EP Meu Lugar, e que aqui se publica em estreia. Até agora, o cantor já publicara Promessas, em 18 de Março de 2022, seguindo-se-lhe Meu lugar, em 8 de Julho desse mesmo ano, e, por fim, Tu não vês, a 4 de Novembro.

Pertencer a alguém reafirma o que os temas anteriores já tinham deixado claro, e que parte daquilo que André Duarte diz ser a sua “missão”, como escreve no texto que acompanha este novo single: “Sempre soube que, enquanto artista e ser humano, tinha uma missão. Deixar o mundo um sítio um bocadinho melhor do que aquele que encontrei. Mais tolerante, mais unido na empatia e no amor.” E mais adiante: “É tão bom perceber que outras pessoas encontram casa na minha dor, porque só assim faz sentido e só assim crescemos. Quanto aos media, é relativamente simples fazer passar estes valores quando falamos de narrativas cis, brancas e heteronormativas, porque são valores à partida que todes concordam. O real desafio tem sido conseguir dar voz a estas ‘novas’ perspetivas do mundo (que na verdade sempre existiram, só não tiveram palco) porque nem sempre as pessoas querem ouvir... ou querem e ficam incomodadas.”

O EP Meu Lugar, disponível a partir desta sexta-feira nas plataformas digitais, integra os quatro singles até agora editados: Promessas, Meu lugar, Tu não vês e Pertencer a alguém