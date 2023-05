A Sindicalista Isabelle Huppert e mais quatro filmes para ver esta semana

Um filme biográfico sobre uma situação vivida pela inglesa Maureen Kearney. Representante sindical de uma multinacional especializada em energia nuclear, em 2012 decidiu denunciar um segredo que abalou o Governo e a indústria nuclear francesa, de modo a defender 50 mil postos de trabalho.

Após as suas revelações, Maureen foi ameaçada diversas vezes até ter sido agredida e violada na própria casa. Depois de fazer queixa na polícia, é dado início a uma investigação que, após uma reviravolta inesperada, faz com que ela deixe de ser vista como vítima para ser considerada suspeita.

Com realização de Jean-Paul Salomé (Arsène Lupin - O Ladrão Sedutor, Agente Haxe), segundo um argumento seu e de Fadette Drouard, este drama, com Isabelle Huppert, estreou-se no Festival de Cinema de Veneza e adapta a obra homónima escrita pela jornalista de investigação de Caroline Michel-Aguirre.

O ano é 1976. O Chile vive sob a ditadura do general Augusto Pinochet (1915-2006), que se prolongaria no país até 1990. Enquanto o marido, filhos e netos vão chegando e partindo, Carmen (Aline Küppenheim) passa o Inverno na casa de praia da família, de modo a supervisionar algumas obras de remodelação.

A sua vida, até então tranquila, é virada do avesso quando acede ao pedido do padre da vila (Hugo Medina) para acolher em sua casa um jovem rebelde (Nicolás Sepúlveda), que se encontra ferido e que é procurado pelas autoridades.

Estreia em realização da argentina Manuela Martelli, que escreve o argumento com Alejandra Moffat, este filme teve a sua estreia na secção Directors’ Fortnight do Festival de Cinema de Cannes.

Michael J. Fox (n. 1961) estreou-se na representação na série The Magic Lie (1977), mas foi com Quem Sai aos Seus, no ar na NBC entre 1982 e 1989, que recebeu três Emmys e conquistou o coração de espectadores de todo o mundo. Em 1985, na pele de Marty McFly, viveu grandes aventuras ao lado de Christopher Lloyd (o extravagante Dr. Emmett Brown) na trilogia de culto Regresso ao Futuro, de Robert Zemeckis.

Diagnosticado com Parkinson em 1991, quando procurou orientação médica devido a um tremor num dedo mindinho, só tornou essa informação pública em 1998. Foi em 2000 que o actor decidiu criar a Fundação Michael J. Fox para a Investigação da Doença de Parkinson que ao longo dos anos tem vindo a apoiar algumas das mais importantes investigações da área.

Este documentário, realizado por Davis Guggenheim (oscarizado em 2007 por Uma Verdade Inconveniente) e escrito pelo próprio Michael, retrata, de um modo comovente mas muito bem-humorado, os grandes obstáculos que teve de ultrapassar ao longo dos anos mas também os seus vários triunfos – entre eles o casamento de 35 anos com a também actriz Tracy Pollan, mãe dos seus quatro filhos.

Disponível na Apple TV

Ugyen, um jovem professor do Butão, pretende deixar a escola onde trabalha e ir para a Austrália realizar o sonho da sua vida: tornar-se cantor. Ao saberem disso, os seus superiores tomam a decisão de o colocar numa escola comunitária de Lunana, a aldeia mais isolada dos Himalaias.

Depois de oito dias de um percurso acidentado até ao local, sem as comodidades a que se habituara e sem as mínimas condições para ensinar os seus alunos, Ugyen sente-se totalmente desmoralizado. Mas quando está à beira de desistir, vê-se acarinhado pelas crianças e pelos aldeões, que o recebem de braços abertos e cheios de entusiasmo.

Sem internet, electricidade ou água canalizada, mas contagiado pela energia dos seus novos amigos, este professor vai encontrar a sua verdadeira vocação e uma inesperada forma de felicidade.

Filmado pelo estreante Pawo Choyning Dorji na escola mais remota do mundo, que se situa na fronteira entre o Butão e o Tibete, Um Iaque na Sala de Aula foi nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

Disponível na Filmin. Dia 20 de Maio, às 16h50, no TV Cine Edition

Carl e Yaya são modelos e influenciadores digitais. Quando são convidados para fazer uma viagem num cruzeiro de luxo, vêem-se misturados com gente rica e extravagante. Entre os companheiros de viagem está um oligarca russo, um traficante de armas inglês e o capitão da embarcação, comunista e alcoólico.

O cenário é ideal para publicações nas redes sociais e eles aproveitam cada oportunidade para exibir o requinte daquelas férias. Mas tudo se complica quando uma grande tempestade faz o barco afundar-se, arrastando os poucos sobreviventes para uma ilha deserta. E quando se dão conta de que a única pessoa que se sabe desenvencilhar naquele lugar inóspito é uma empregada da limpeza, a hierarquia do grupo inverte-se.

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e com três nomeações para o Óscar nas categorias de melhor filme, melhor realização e de melhor filme internacional, uma comédia dramática com assinatura do sueco Ruben Östlund – o celebrado autor de Força Maior (2014) e O Quadrado (2017). O elenco conta com Harris Dickinson, Zlatko Buric, Charlbi Dean e Woody Harrelson, entre outros.

20 de Maio, às 21h30, na Cinemateca Portuguesa