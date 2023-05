Luísa Cunha, uma artista em loop para o mundo

Pum! Da parede, na sala, parece ouvir-se um tiro. Assustamo-nos, mas não haverá, talvez, razão para tanto. Afinal, trata-se de uma obra de arte de Luísa Cunha (Lisboa, 1949), de seu nome Sweet Bloody Life, que podemos escutar na retrospectiva Hello! Are you there?, a partir desta sexta-feira no Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa. É a primeira dedicada ao trabalho da vencedora do Grande Prémio Fundação EDP Arte 2021 e, com a curadoria de Isabel Carlos, permite ao visitante entrar num universo que se vai desvelando, desconcertante, com os seus elementos: o som, o recurso ao loop, o jogo da linguagem, o carácter performativo, o humor fino, a atenção viva ao quotidiano, a experiência da percepção. Os meios são diversos (som, desenho, fotografia, vídeo, escultura) e – atrevemo-nos a dizer – não deixam ninguém indiferente.

