Blur anunciam novo álbum e lançam o single The narcissist

Banda britânica actua a 10 de Junho no Primavera Sound Porto. E trará já consigo The Ballad Of Darren, com saída marcada para 21 de Julho. Será o primeiro álbum de originais em oito anos.

Os Blur anunciaram esta quinta-feira a chegada iminente de The Ballad of Darren, um novo álbum de originais, oito anos depois de The Magic Whip, lançado em 2015. Para abrir o apetite até lá, a banda britânica pôs já a circular o single The narcissist.

O regresso dos Blur ao activo, depois de um hiato entre 2016 e 2022, culmina com o lançamento de novo disco a 21 de Julho. A música agora apresentada é o sexto tema numa lista de dez; ao todo, The Ballad of Darren terá cerca de 42 minutos.

A banda londrina anunciou em Novembro do ano passado que iria voltar a juntar-se apenas para um concerto, em Wembley, a 9 de Julho deste ano, para celebrar os 35 anos da formação. Mas a data única rapidamente se transformou numa lista de mais de 20 actuações.

Em Portugal, há concerto marcado para 10 de Junho no Parque da Cidade do Porto, no Primavera Sound, ainda antes do lançamento de The Ballad of Darren, o nono álbum de estúdio. Será a segunda actuação da banda no festival, onde já actuou em 2013. Desde então, o conjunto de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree voltou a Portugal para dar um concerto no Super Bock Super Rock, em 2015, integrado na digressão de The Magic Whip.

Durante o interregno de actividade da banda britânica, Damon Albarn desdobrou-se em projectos, tanto a solo como com os Gorillaz. No ano passado, a banda fundada por Albarn, juntamente com o ilustrador Jamie Hewlett, também passou pelo Nos Primavera Sound.