Sucesso da Região de Lisboa empurra Reserva para festival enogastronómico

O Reserva - Fórum de Inovação de Gastronomia e Vinho 2023 realiza-se, entre 19 e 21 de Maio, numa nova morada: as antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), em Torres Vedras. À boleia do crescimento da Região de Lisboa, em vendas e exportações, o evento ganhou proporções de festival, para celebrar a enogastronomia regional e promover a literacia dos consumidores.

À terceira edição, quase tudo muda nesta festa do vinho e da gastronomia. Além de se desenrolar num espaço muito maior, muda também o programa, que se revela mais abrangente, e muda a ambição, a reboque do aumento de 150 por cento nas vendas dos vinhos certificados pela Comissão Vitivinícola da Região (CVR) de Lisboa desde 2014 – sendo que, actualmente, 80 por cento da produção é para exportação.

“A âncora é o vinho, mas este evento é muito virado para a gastronomia e é também muito pedagógico. Aborda diversos prismas para termos um público mais informado. E um público mais informado também toma melhores decisões”, enquadra Francisco Toscano Rico, presidente da CVR Lisboa.

“O Reserva era sobretudo um evento de vinho à prova. Portanto, este ano quase tudo é novidade. Temos, por exemplo, um colóquio técnico de poda mecânica, mas também temos um sommelier reputado a dar uma espécie de ‘masterclass para totós’, a desconstruir a ideia de que a prova é muito técnica e apenas para profissionais”, ilustra.

O curso de iniciação à prova “Vinho para Tótós”, com o sommelier Paulo Vale, realiza-se sábado, entre as 11h00 as 12h30, com a lotação limitada a 25 participantes.

“Vamos dar a provar uma variedade imensa de vinhos, das nove DOC [Denominações de Origem Controlada] da região, com perfis muito diferentes de vinho. Do perfil mais fresco e atlântico, junto à costa, aos vinhos marcados por mais sol e calor, no interior”, comenta o presidente da CVR.

Este ano, como referido, o evento muda de cenário. “O Reserva vai para o espaço do antigo IVV, o que traz um simbolismo acrescido, além de ser um espaço muito maior e que proporciona outro tipo de festa”, regista Francisco Toscano Rico.

“Este salto de ambição só é possível graças ao sucesso da própria Região de Lisboa, que, entre as regiões vitivinícolas, lidera em crescimento nas vendas em Portugal nos últimos anos”, afirma.

A terceira edição do Reserva decorre no próximo fim-de-semana (dias 19 a 21 de Maio) e reúne cerca de duas dezenas de produtores, boa parte deles da sub-região de Torres Vedras. Além da Bairrada como região convidada, o evento terá ainda produtores de uvada e de pastel de feijão de Torres Vedras. Ambos serão submetidos a um concurso de sobremesas durante o evento.

O programa é enriquecido por provas de vinhos, passeios enoturísticos, sessões de showcooking, workshops, tertúlias e animação musical.

O programa completo está disponível para consulta no website do município de Torres Vedras.