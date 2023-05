Prisão preventiva para suspeito de crimes de roubo a bancos na região de Coimbra

Suspeito de 27 anos entrava nas instalações bancárias, disfarçado com óculos escuros e boné, como se de um cliente se tratasse e depois ameaçava os funcionários com uma arma de fogo simulada.

Um homem suspeito de três crimes de roubo a instituições bancárias nas localidades de Lousã, Pereira e Barcouço, nos distritos de Coimbra e Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou hoje a PJ.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) esclareceu que o homem, de 27 anos, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O indivíduo, residente em Coimbra, foi detido pela PJ, através da Directoria do Centro, que deu cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Coimbra.

O homem está "fortemente indiciado" pela prática de três crimes de roubo a instituições bancárias, que ocorreram nos dias 08 e 20 de Março e no dia 18 de Abril de 2023, nas localidades da Lousã e Pereira, no distrito de Coimbra, e em Barcouço, no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro.

"Em regra, o suspeito entrava nas instalações bancárias, disfarçado com óculos escuros e boné, como se de um cliente se tratasse. De seguida, ameaçava os funcionários com uma arma de fogo simulada, mas com aparência de pistola verdadeira, e roubava os valores em numerário, que se encontravam em caixa", lê-se na nota.

De acordo com polícia, foram apreendidos "importantes elementos probatórios", entre os quais uma reprodução de arma de fogo/pistola, um veículo automóvel e diversos artigos adquiridos com os proventos do crime.