Mais de 70 concelhos de oito distritos em perigo máximo de incêndio

O IPMA prevê pelo menos até sábado um agravamento do perigo de incêndio rural.

Mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Leiria, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Santarém apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também em perigo muito elevado e elevado de vários concelhos de todos os distritos (18) do continente.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Instituto prevê pelo menos até sábado um agravamento do perigo de incêndio rural.

Desde o início do ano, as 2.963 ocorrências de fogo já afectaram 8.191 hectares de espaços rurais.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e trovoada na região Sul, vento por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental, subida da temperatura mínima e da máxima no litoral.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 18 (em faro) e as máximas entre os 21 (na Guarda) e os 30 (em Lisboa e Santarém).