Provas de aferição, grandes aflições!

A aplicação surgida tardiamente não é o problema. O processo de organização das provas, que ocorre enquanto ainda há aulas e o ano lectivo está quase a terminar, é que tem imenso impacto na organização da escola. Destaco alguns pontos: A) Informação tardia, que não permite uma gestão eficaz; B) Os professores informáticos e dos secretariados de exame não têm o dom da ubiquidade, pelo que, para estarem nas tarefas de organização da realização das provas, não podem estar a dar aulas; C) Sucessivas actualizações do programa informático, tarde e a más horas, para corrigir erros que entretanto fizeram perder imenso tempo aos professores informáticos; D) A distribuição dos alunos que vão fazer provas por salas segundo os critérios habituais, 30 minutos antes da hora da prova, salas para leituras de provas, etc. leva a que muitas turmas fiquem sem várias aulas enquanto decorrem as provas (em vários dias);

Também gostaria de saber se os computadores, carregadores, etc., pertencem ao domínio do éter, já que se fala em “desmaterialização” das provas. Muitos especialistas, de entre os quais destaco, por exemplo, os neurologistas, questionam o tempo passado à frente dos ecrãs. No entanto, parece haver por parte do Ministério da Educação o desejo de colocar os nossos estudantes mais novos num ensino cada vez mais “digital”, em que os ecrãs passam a ser uma constante. É de arrepiar!

Teresinha Patrício, Cortes

E o banco do Estado?

A banca aumenta os juros dos empréstimos mas não aplica a mesma regra aos juros dos depósitos, a coerência está estampada, atacam-se os bancos e bem, gente pouco recomendável, quando precisam vêm de mão estendida pedir ao contribuinte, mas quando não necessitam… Mas pior é que o Estado tem um banco chamado CGD, um player importante no mercado financeiro, pode alterar as regras do jogo mas isso implicaria a perda de lucros e no final do ano o nosso governo arrecadaria bem menos. É a hipocrisia de quem governa o país, ataca selvaticamente o lucro dos privados mas nada diz sobre os lucros que o Estado irá receber.

Luís Miguel Duarte, Oliveirinha

A obesidade mata

Vários estudos indicam que o número de casos de obesidade tem vindo a aumentar, não só na esfera nacional, mas também no mundo. Se queremos uma população saudável, o Ministério da Saúde tem de continuar a investir na base da pirâmide. Na minha perspectiva, esse investimento passa por mais campanhas de sensibilização alimentar, baixar o IVA nos produtos nutricionalmente mais ricos, formação aos professores do 1.º ciclo e mais investimento em programas de avaliação e prescrição de exercício físico, integrando técnicos de exercício físico nas Unidades de Saúde Familiar e nos hospitais. Fica caro? Não. Pode ser um investimento valioso, conseguindo assim baixar os níveis de sedentarismo e, consequentemente, a obesidade, hipertensão, diabetes, entre muitas outras patologias. Pela primeira vez na história, as crianças têm uma expectativa de vida menor do que a dos seus pais devido a uma alimentação inadequada e por falta de compromisso na prática de exercício físico.

João Regufe, Leça da Palmeira

RTP a caminho do futuro

A comissão do Livro Branco sobre o Serviço Público de Media terminou o seu trabalho. Disse a sua coordenadora, Felisbela Lopes, que a “RTP tem futuro. E que quem tutela e se ocupa da sua gestão tem de o garantir”. Palavras que sublinho e com as quais concordo. Creio que só com má-fé se poderá dizer o contrário. Alguma opinião publicada continua diariamente a dirigir o seu azedume e desdém contra a programação da RTP, numa tentativa de a apoucar e de inculcar nos cidadãos um sentimento de desvalorização e desnecessidade da sua existência e relevância.

Entendo que a RTP não só tem futuro, como tem, e sublinho as duas palavras, muito futuro. Um futuro que, pode dizer-se de forma simbólica, começa agora. E este não é, como todos sabemos os que há muitos anos acompanhamos estas coisas, trabalho pioneiro. Outros grupos de trabalho existiram no passado, embora, na altura, a substância se focasse na RTP enquanto serviço público de televisão. Neste momento, o trabalho é mais vasto e mais abrangente. Agora, apresenta um conjunto de reflexões, ideias e recomendações para o serviço público de media, que além da televisão engloba a rádio e o digital. E se as palavras “rádio” e “televisão” já vêm de um passado longínquo, a novidade nos tempos actuais é a palavra “digital”, que remete, mais do que qualquer outra, para o futuro. Por isso, é legítimo pensar e dizer que a RTP tem futuro!

José Manuel Pina, Lisboa