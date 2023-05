Renovação do acordo de cereais da Ucrânia mantém-se num impasse

Entendimento caduca esta quinta-feira e Rússia quer ver resolvidos “problemas sistémicos” com as suas exportações de fertilizantes e produtos agrícolas.

O acordo para a exportação de cereais da Ucrânia caduca novamente esta quinta-feira e até agora não há entendimento entre as partes para a sua renovação. O último cargueiro abrangido pelo acordo em vigor zarpou do porto ucraniano de Chornomorsk esta quarta-feira com 30 mil toneladas de milho a bordo.

A Rússia queixa-se de que um outro acordo assinado também em Julho do ano passado, também com mediação da Turquia e das Nações Unidas, relativo à exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos, continua por cumprir. E culpa o Ocidente, que apesar de não ter imposto sanções específicas ao sector agrícola russo, criou restrições às transacções bancárias e à contratação de seguros por parte dos exportadores russos.

Em Março, o embaixador russo junto da ONU informou que o país só estava disposto a prolongar o acordo sobre os cereais ucranianos se “os problemas sistémicos” com esse outro trato fossem resolvidos. Entre as exigências então elencadas por Vassili Nebenzia estavam o regresso do banco Rosselkhozbank ao sistema de transferências SWIFT, a retoma das exportações de peças e maquinaria agrícola para a Rússia, a reactivação de um gasoduto de amoníaco entre a Rússia e a cidade ucraniana de Odessa e o desbloqueio de contas bancárias de fabricantes de fertilizantes russos.

“Ainda há muitas questões em aberto relativamente à nossa parte do acordo”, disse na terça-feira o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, que na habitual conferência de imprensa de quarta não quis adiantar qual será a decisão de Vladimir Putin em relação ao acordo. “Não creio que discussões hipotéticas sejam apropriadas aqui”, disse.

O secretário-geral da ONU tem repetido nos últimos meses que apenas “a implementação total de ambos os acordos sobre exportações sem obstáculos de alimentos e fertilizantes ucranianos e russos” permite evitar uma crise inflacionária dos preços alimentares. António Guterres está envolvido directamente nas negociações com as diferentes partes para tentar ultrapassar o impasse, disse o seu porta-voz. “Os contactos decorrem a níveis diferentes”, afirmou Stéphane Dujarric, reconhecendo que “obviamente” este é “um momento delicado”. “Esperamos que todos os envolvidos estejam à altura das suas responsabilidades”, acrescentou.

Assinado em Julho do ano passado, em Istambul, o acordo permitiu até ao momento a exportação de 30 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas da Ucrânia, que é um dos maiores produtores cerealíferos do mundo, com um peso relevante na estabilidade do mercado alimentar global. A Rússia chegou a abandonar brevemente o entendimento, no fim de Outubro, mas os cargueiros não deixaram de zarpar durante os cinco dias em que Moscovo esteve fora.

Pouco tempo depois, as partes concordaram em prolongar o acordo por mais 120 dias e, em Março, quando estava novamente prestes a expirar, ele foi prolongado por mais 60 dias. A data de caducidade está fixada neste momento a 18 de Maio, esta quinta-feira.