Foram reciclados quase 70% dos resíduos das festas académicas do Porto

A preocupação com as questões ambientais durante as festas académicas deu origem ao projecto “Não dês barraca, recicla”, no âmbito do qual, na Queima das Fitas do Porto, a FAP, em colaboração com a Porto Ambiente, conseguiu proceder à reciclagem de 68% dos resíduos que restaram das noites de folia. Os outros 32% serão encaminhados para valorização energética, de acordo com os dados revelados pela empresa portuense nesta quarta-feira, em que se celebra o Dia Mundial da Reciclagem.

No queimódromo, os responsáveis pelos quiosques da academia e todos os participantes foram desafiados a depositar os resíduos numa barraca destinada, em exclusivo, para o efeito. No Parque da Cidade, em Matosinhos, o resultado foi surpreendente, com a recolha final de 17 toneladas de vidro, que correspondem a mais de 50% do lixo produzido.

Ao longo dos oito dias, de 7 a 13 de Maio, 32 operacionais da Porto Ambiente realizaram a gestão dos resíduos, a limpeza do espaço e ainda a consciencialização das pessoas para a importância de preservar o ambiente. O balanço é “extremamente positivo”, segundo um comunicado da Câmara Municipal do Porto.

O esforço para que a semana de festa fosse também uma iniciativa ecológica é da FAP. Com a ajuda da Porto Ambiente e de todos os envolvidos, nomeadamente a equipa de 14 voluntários que se mobilizou para sensibilizar os jovens e encaminhá-los para os locais de recolha, o objectivo foi tornar o evento na queima das fitas mais sustentável do país.

A Porto Ambiente já tinha marcado igualmente presença no Cortejo Académico, onde desfilaram todos os estudantes da Universidade do Porto, com destaque especial para os cartolados (finalistas). No dia 9 de Maio, os carros alegóricos, decorados por cada uma das faculdades, foram depois desmantelados nos Jardins do Palácio de Cristal, permitindo juntar 14,5 toneladas de lixo - 98% para reciclagem e 2% para valorização energética. Os valores ultrapassaram os do último ano, no qual foram recolhidas 11 toneladas de madeira e 700 quilos de monstros não metálicos.

O compromisso ambiental da FAP foi assumido, desde logo, na apresentação do programa, com o Pacto da Queima das Fitas do Porto para o Clima, uma iniciativa levada a cabo pela primeira vez este ano. Medidas como a promoção de uso do transporte público, a contínua aposta num serviço de bilhetes tecnológico e a introdução de sistemas cashless foram algumas das novidades desta edição.

Texto editado por Ana Fernandes