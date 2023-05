O meu filho mente. E agora?

É importante que o adulto saiba distinguir as duas situações, para não correr o risco de criar o estigma da criança mentirosa, quando, na verdade, se trata apenas de uma fantasia.

No processo educativo, a forma de melhor reagir às mentiras das crianças e dos jovens, e de tentar compreender as suas causas ou as suas motivações, representa um verdadeiro desafio para muitos pais e/ou educadores.

A intervenção associada à maioria dos casos aponta, a maioria das vezes, para o castigo corporal, a humilhação diante de irmãos, familiares ou amigos, ou a colagem do estigma “mentiroso/a”, que penaliza a criança e em nada ajuda a resolver a situação.

Vejamos:

Quando a criança é muito pequena, ainda não tem bem definidos os conceitos de verdade e de mentira, tal como os interpretamos enquanto adultos, pois não tem uma perceção crítica dos seus comportamentos.

Nos primeiros anos de vida, para a criança, realidade e fantasia fazem parte do mesmo imaginário, sem que consiga destrinçar os dois universos.

Ao fantasiar de forma inconsciente, a criança não sabe que está a construir uma mentira, por muito básica que esta seja. Numa idade mais avançada, em que já detêm um raciocínio mais elaborado, a situação pode passar a ter passa a ter outros contornos. Mas já lá chegaremos.

É, pois, importante que o adulto saiba distinguir as duas situações, para não correr o risco de criar o estigma da criança mentirosa, quando, na verdade, se trata apenas de uma fantasia. Essa ponderação ajudará a criança a diferenciar o que é real e o que é imaginário.

As crianças têm dificuldade em diferenciar a fantasia da realidade até cerca dos 5 anos. A partir dos 6 anos, já conseguem brincar com a fantasia e criar, conscientemente, situações sabendo que são imaginárias.

A literatura aponta para o facto de a mentira se tornar algo intencional a partir dos 7 anos, quando a criança já adquiriu noções de valores sociais. Sabe, então, exatamente, distinguir a verdade da mentira e quando esta pode intencionalmente prejudicar o outro.

Apesar de ser normal e fazer parte do desenvolvimento da criança, é preciso atentar-se à intensidade e à frequência da mentira. Quando a criança começa a mentir em excesso ou sempre que um determinado assunto surge, transmite um sinal de que há algo errado e que a ajuda de especialistas deve ser procurada.

Porque mentem as crianças?

A mentira pode ser atribuída a diversos fatores. As crianças mais velhas podem muitas vezes mentir por receio de repreensões e castigos, para chamarem a atenção, para fugirem a responsabilidades ou para assumirem protagonismo entre pares.

O ambiente familiar também exerce grande influência na relação com a mentira. Se a criança está acostumada a ver os pais mentir em situações menores — como pedir à criança para responder que não tem ninguém em casa quando o telefone toca —, ela assimila que aquela atitude é natural e aceitável. Por isso, os adultos devem ter atitudes coerentes com o discurso de aversão à mentira, servindo de exemplo. Retomo o que defendi no artigo É urgente educar pelo exemplo.

Como reagir?

Detetada a mentira, importa falar sobre o assunto em família, tentar compreender a razão que levou a que ela surgisse. A criança ou o jovem devem sentir que o ambiente lhes é favorável, que é um clima de diálogo, de pensamento livre, sem julgamentos, um ambiente pronto a ouvir o que têm para dizer ou para contar (os seus medos, os seus fantasmas…).

Por estranho que pareça, aprender a mentir faz parte do desenvolvimento infantil. Porém, pouco a pouco, devemos levar a criança a compreender que as mentiras têm consequências para si, que podem abalar a confiança que os outros têm nela, e que podem, também, ter consequências negativas para os outros e abalar o relacionamento entre as pessoas.

A possibilidade de reparar um erro é muito mais eficiente do que um castigo. Se a criança mentiu e essa mentira gerou um conflito, terá de encontrar a forma de o corrigir. Esse processo irá contribuir, de forma positiva, para o seu amadurecimento emocional.

Eis algumas “dicas” que considero úteis:

Não esqueça que as crianças tendem a aprender através da imitação.

Na grande maioria das vezes, as crianças mentem por impulso, por recearem desiludir os adultos ou por recearem as consequências negativas de determinada ação menos boa que tenham cometido.

Perante uma mentira, mantenha a calma! Torne a mentira num momento de aprendizagem e, de forma serena e assertiva, converse com o seu filho ou filha.

Não dê à mentira uma dimensão exagerada, nem tenha uma reação emocional desmedida.

Punir e castigar a criança não deve ser a primeira opção, sob pena de amplificar os episódios de mentira.

É preferível assegurar ao seu filho ou filha que, por pior que tenha sido o seu comportamento, deve partilhá-lo consigo, para que o/a possa ajudar.

Seja honesto/a com o seu filho ou filha e lembre-se que as crianças estão muito atentas às incongruências dos adultos.

Se promete um momento de brincadeira a dois, ao final do dia, cumpra a promessa. Caso contrário, estará a mentir.

Se o seu filho ou filha recorre à mentira de forma sistemática e a utiliza como estratégia de comportamento, pode ser aconselhável procurar ajuda especializada.

