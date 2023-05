P24. Por que os bons números da economia não se estão a refletir na carteira?

Neste P24 ouvimos o professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Fernando Alexandre.

Depois de ter sido, nos dois anos após o início da pandemia, o segundo país com um pior desempenho económico na zona euro, Portugal prepara-se para ser, em 2022 e 2023, um dos que melhor estão a conseguir lidar com o novo choque trazido pela guerra na Ucrânia. Neste P24 ouvimos o professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Fernando Alexandre.

