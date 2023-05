Governo reduz tarifário da água em Alqueva, regantes continuam a protestar

A actualização do tarifário do custo da água para rega anunciada pelo Governo terá um aumento de 24% quando a proposta anteriormente estabelecida previa que chegasse aos 140%.

O contencioso que se mantém ao longo de quase quatro meses entre a ministra da Agricultura e Alimentação (MAA) Maria do Céu Antunes e os regantes que se insurgem contra o aumento do tarifário da água fornecida pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva tarda em desvanecer-se.

A cronologia dos acontecimentos reporta o início do conflito à decisão tomada no Conselho para o Acompanhamento do Regadio do Alqueva (CARA) realizada no dia 31 de Janeiro, quando foi anunciado o aumento no tarifário da água para garantir a “competitividade dos sistemas de agricultura da região de Alqueva” argumentou, na circunstância, a ministra.

Em meados de Fevereiro, Céu Antunes, reagindo aos protestos dos regantes, reafirmou que o “aumento tarifário pode passar dos três para seis ou sete cêntimos” o metro cúbico (m3) de água. A ministra considerou a revisão do tarifário “inevitável para garantir a operacionalidade da EDIA”, acrescentando que o novo encargo a suportar pelos regantes, “tem de reflectir” o aumento dos custos de produção, envolvidos na gestão do recurso água.

Contudo, no passado dia 9 de Maio, após a reunião extraordinária do CARA que se realizou nas instalações da EDIA, em Beja, o novo preço da água fixou o seu custo em 24%. Assim a actualização do tarifário foi feita “considerando um conjunto de factores de optimização e não da aplicação de um modelo económico que [anteriormente] previa um aumento na ordem de 140%”, refere o MAA através de comunicado

Mas a substancial redução anunciada por Céu Antunes é encarada pela Federação Nacional de Regantes de Portugal (Fenareg) como uma decisão “contraditória”. Através de nota de imprensa, os regantes assumem “não compreender” o facto de, por um lado, “serem anunciados apoios aos agricultores para controlar a subida do preço dos alimentos e, pelo outro, [o tarifário da água] subir 30%”.

O aumento estabelecido para o preço da água corresponde a um valor médio de 1 cêntimo/m3. Esta actualização, explica o MAA, foi feita considerando “um conjunto de factores de optimização e não da aplicação de um modelo económico que previa um aumento na ordem de 140%”.

E destaca a implementação em Alqueva, até 2025, de 10 centrais fotovoltaicas sobre estruturas flutuantes. A potência total a instalar será de 50 MWp e a produção estimada de 90 GWh/ano. As estruturas constituídas por 127 mil painéis solares ocuparão, no seu conjunto, uma área com cerca de 50 hectares sobre os espelhos de água de albufeiras.

O investimento programado será financiado em 45 milhões de euros pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e cinco milhões serão de capitais próprios da EDIA. O projecto solar prevê reduzir, em 50%, as necessidades energéticas que asseguram o funcionamento do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

No passado dia 10 de Maio foi publicada a Portaria n.º 210/2023, que autoriza a realização da despesa relativa aos encargos associados ao investimento a realizar para implementação do “Parque Fotovoltaico de Alqueva” até ao montante global de 45 milhões de euros.

O MAA realça a importância estratégica da implementação imediata da produção fotovoltaica “no equilíbrio da gestão do projecto Alqueva e da competitividade agrícola”, tendo em conta que a obtenção da energia representa 10% do orçamento da EDIA, uma das componentes associadas a um maior volume de custos.

José Núncio, presidente da Fenareg, recorda que a viabilização do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), dado o modelo agrícola a implementar, muito exigente em consumos energéticos, requeria a instalação de uma central hidro-eléctrica, que “mais tarde o Governo de Sócrates vendeu à EDP para equilíbrio do défice nacional…”.

A alternativa, sublinha José Núncio, passa pela “renegociação urgente do preço da energia e/ou a reversão dos direitos de concessão da central hidro-eléctrica, com o Estado a garantir a viabilidade da EDIA”, alegando que não podem ser os agricultores os “únicos responsáveis pelo equilíbrio financeiro da EDIA”.

Defendeu ainda que o preço da água não deveria ter sido anunciado “a meio de uma campanha de rega”, quando os investimentos já estão realizados e muitas das culturas implementadas”. E contesta “o facto do racional económico utilizado”, para definição do preço da água, ao contemplar "apenas critérios contabilísticos” desvalorizando valores “mais nobres” de natureza económica, social e ambiental.