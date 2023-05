Torneio WTA 125 garantido em Portugal em 2024

As intenções da Federação Portuguesa de Ténis em querer elevar a categoria do Oeiras Ladies Open, torneio feminino ITF 100, que decorreu em Abril no Complexo de Ténis do Jamor, foram oficializadas esta quarta-feira, com o anúncio da realização de uma prova WTA 125 no próximo ano.

Assim, o principal circuito profissional feminino vai visitar o nosso país pela primeira vez desde o Portugal Open de 2014, dotado com um prémio monetário de 250 mil dólares – equivalente aos dias de hoje a um WTA 250.

O novo WTA 125 oferece cerca de 100 mil euros em prémios monetários, sendo a vencedora contemplada com 160 pontos para o ranking mundial, e terá lugar entre 15 e 21 de Abril de 2024, em simultâneo com o Challenger ATP 125. No calendário do ténis feminino, haverá nessa semana apenas mais uma prova importante, o WTA 500 de Estugarda.

Foi ainda confirmada a parceria com a Renault, que passará a ser a viatura oficial da Federação Portuguesa de Ténis e estará presente como patrocinadora de todos os torneios internacionais profissionais organizados pela federação portuguesa e do circuito nacional de veteranos. Recorde-se que a marca francesa é já patrocinadora da federação espanhola de ténis (RFET) e do Torneio de Roland-Garros.