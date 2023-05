Ivan Toney suspenso oito meses por apostas

Ivan Toney, avançado internacional inglês do Brentford, foi castigado com uma suspensão de oito meses e uma multa de 50 mil libras por apostar em jogos de futebol. A Football Association (FA) anunciou o castigo nesta quarta-feira, revelando que Toney, terceiro melhor marcador da Premier League inglesa na presente temporada, foi considerado culpado de 232 violações do regulamento da FA no que diz respeito a apostas, e que o jogador admitiu ter cometido essas infrações.

De acordo com a nota publicada pela FA, Toney foi inicialmente acusado de 262 infrações, das quais 30 seriam posteriormente retiradas. As violações em causa ocorreram entre 25 de Fevereiro de 2017 e 23 de Janeiro de 2021 – durante este período, Toney representou o Scunthorpe United, Wigan, Peterborough e Brentford.

A suspensão entra imediatamente em vigor, sendo que o jogador estará autorizado a treinar com a equipa depois de cumprir metade da suspensão (a 17 de Setembro de 2023). Toney nunca poderá voltar a jogar antes de 17 de Janeiro do próximo ano.

Esta suspensão surge na fase final daquela que estava a ser a melhor época da carreira de Toney na Premier League – marcou 20 golos, estando apenas atrás de Haaland (36) e Kane (26) na lista dos goleadores. Esta foi também uma época em que Toney chegou à selecção inglesa. Chegou a ser pré-convocado por Gareth Southgate para o Mundial do Qatar (não esteve na lista final), mas estreou-se com a camisola da selecção dos três leões a 26 de Março como suplente utilizado (entrou aos 81’) num jogo de qualificação para o Euro 2024 frente à Ucrânia.