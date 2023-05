A concorrência vai caindo e João Almeida vai-se aguentando

Mais um dia de Volta a Itália em bicicleta, mais um favorito que desistiu. Na 11.ª etapa, a “vítima” foi Tao Geogeghan Hart (Ineos), vencedor do Giro em 2020 e que ocupava o 3.º lugar da classificação geral. Em mais um dia de chuva, o ciclista britânico esteve envolvido numa queda, com outros candidatos (o “maglia rosa” incluído), e já não voltou para cima da bicicleta, juntando-se à já longa lista de favoritos que já não estão em prova. Um deles não é João Almeida (Emirates), que continua em modo cauteloso e vai-se aguentando em prova sem mazelas, agora, com a desistência de Hart, um lugar acima na geral.

Em mais um dia de chuva, o acidente aconteceu a cerca de 70km da meta. Durante uma descida, o primeiro a cair foi Alessandro Covi (Emirates) e arrastou consigo mais cinco ciclistas, incluindo o camisola rosa Geraint Thomas (Ineos), Primoz Roglic (Jumbo) e Geogeghan Hart. Todos conseguiram retomar a corrida, menos o britânico, que acabaria por ser transportado para uma ambulância. Pouco depois, a Ineos confirmaria o abandono de Hart, sem mais indicações sobre o seu estado.

Com a desistência do britânico, João Almeida subiu uma posição na geral (passou a 3.º), mas com a mesma diferença (22 segundos) em relação ao líder da geral. Entre os dois, está Roglic, que tem apenas mais dois segundos que Thomas.

O britânico não foi a única baixa do dia no pelotão do Giro. Antes do início da etapa, surgiu a notícia de que oito corredores não iriam para a estrada por estarem infectados por covid-19, entre eles, mais três ciclistas da QuickStep, que, no dia anterior, já tinha perdido o seu chefe de fila Remco Evenepoel, também devido a covid.

Já depois da queda de Geogeghan Hart, o espanhol Óscar Martínez (Movistar) também abandonou devido a um violento embate contra um sinal de trânsito, elevando para 36 o número de desistências no Giro 2023 – continuam em prova 140 dos 176 corredores que se fizeram à estrada no primeiro dia.

Quanto à etapa, depois de 219km a pedalar entre Camaiore e Tortona, com algumas contagens de montanha de terceira e quarta categoria e respectivas descidas em piso molhado, tudo acabou por se decidir ao “sprint”, com o alemão Pascal Ackermann (Emirates) a ser o mais forte na aceleração final, perante a ameaça de Jonathan Milan (Bahrain) e Mark Cavendish (Astana).