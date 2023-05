Quinta na TV: A Arte do Crime em museus e a Coreia do Norte por Palin

CINEMA

Quatro Irmãos

Fox Movies, 00h42

Um périplo de acção vingadora realizado por John Singleton, com André Benjamin, Tyrese Gibson e Mark Wahlberg. Depois do assassinato da mãe adoptiva num assalto a uma loja, os irmãos Mercer – Bobby, Angel, Jeremiah (o homem de negócios) e Jack (o rebelde irmão mais novo) – reúnem-se para tratar pessoalmente do caso. Mas, à medida que tentam descobrir o assassino, percebem que as ruas mudaram e que o modo tradicional de “resolver o assunto” tem novas consequências.

Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios

TVCine Edition, 00h15

Beto Brant e Renato Ciasca inspiram-se no romance do jornalista e argumentista Marçal Aquino para realizar este filme dramático, muito premiado em festivais brasileiros.

Cauby (Gustavo Machado) é um fotógrafo que se instala numa pequena cidade no interior da Amazónia. Quando conhece a bela, mas instável, Lavínia (Camila Pitanga), a mulher do pastor Ernani (Zé Carlos Machado), nasce entre eles uma atracção difícil de controlar. Cauby pede-lhe para deixar o marido e partir com ele. Apesar de amar o fotógrafo, ela recusa-se a abandonar o homem que a ajudou a refazer a vida e a afastar-se do mundo das drogas e da prostituição.

Enquanto isso, Viktor Laurence (Gero Camilo), jornalista local, recebe fotos comprometedoras de Lavínia a posar nua para Cauby e tenciona usá-las para desacreditar o pastor. Mas esta história de amor adúltero ganha novos contornos quando Viktor e Ernani são encontrados mortos, fazendo de Cauby o principal suspeito daquele crime.

A Soma de Todos os Medos

AMC, 00h57

O que pode acontecer se uma arma de destruição maciça cair nas mãos erradas? É desta questão que parte esta adaptação ao cinema, dirigida por Phil Alden Robinson, do romance homónimo de Tom Clancy.

O Presidente da Rússia morre subitamente e é substituído por um homem de política duvidosa. Entretanto, na CIA, o director (Morgan Freeman) recruta um jovem analista (Ben Affleck) que terá de descobrir quem está por detrás de uma ameaça terrorista que tem como verdadeiro objectivo levar a América a culpar os russos e, no limite, provocar uma nova Guerra Fria entre as duas potências.

SÉRIE

A Arte do Crime

Fox Crime, 18h38

O agente Antoine Verlay (Nicolas Gob) e a historiadora de arte Florence Chassagne (Eléonore Bernheim) continuam a trabalhar juntos n’A Arte do Crime, série policial francesa que segue as suas missões como dupla, numa unidade dedicada ao tráfico de bens culturais.

Invariavelmente, há uma obra artística no centro das atenções, ora como motivo ora como chave para solucionar um crime. Hoje, Dia Internacional dos Museus, a série entra na sexta temporada, com um primeiro episódio preenchido por Vincent van Gogh e um segundo por Henri de Toulouse-Lautrec.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Acreditar também cura é uma reportagem de Mafalda Gameiro sobre o chamado “efeito placebo” ou o tratamento com medicação que não contém os princípios activos. Que ligação se estabelece entre o corpo e a mente para justificar a sua eficácia em tantas patologias? Quais são as questões de ética profissional que levanta? E que caminhos abrem à medicina actual? Investigadores e pacientes dão pistas de respostas com os seus testemunhos.

DOCUMENTÁRIO

Coreia do Norte: A Viagem de Michael Palin

National Geographic, 23h42

“Não há cartazes de publicidade na rua, só de ideias.” Eis uma das observações feitas por Michael Palin – famoso membro da trupe de comédia britânica Monty Python – enquanto passeia por Pyongyang, no documentário que acompanhou a sua viagem a um dos países mais fechados e secretos do mundo. Desenvolve-se em duas partes, para ver de uma vez só.

DESPORTO

Futebol: Bayer Leverkusen x Roma

SIC, 19h55

Ligação directa à BayArena para acompanhar o reencontro do clube da casa, o alemão Bayer Leverkusen, com o Roma, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa. Na primeira, a brigada italiana comandada por José Mourinho levou a melhor por uma bola a zero.