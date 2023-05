Vinhos de Portugal elege como Melhor do Ano um vinho nascido “da parceria certa”

O tinto Quinta Nova Vinha Centenária Ref P29/P21 2019, da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro, é o vinho do ano de 2023 no concurso organizado pela ViniPortugal.

Entre as 1385 referências de vinho inscritas no 10.º Concurso Vinhos de Portugal, o Grande Júri premiou 423 vencedores, com 35 medalhas na categoria de Grande Ouro, 101 de Ouro e 280 de Prata. Acima de todos ficou o tinto Quinta Nova Vinha Centenária Ref P29/P21 2019, da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro. Um vinho muito especial que, desde que começou a ser produzido em 2005, foi amealhando prémios nacionais e internacionais. A parceria certa entre conhecimento humano e natureza?

“Um grande vinho nasce mesmo da parceria certa”, assume Luísa Amorim, administradora responsável pelo negócio de vinhos do Grupo Amorim, proprietário da Quinta Nova e da Taboadella (Dão). “A qualidade não é mesmo obra do acaso. Este grande reconhecimento vem, uma vez mais, confirmar que vale a pena fazer sempre melhor”, refere a especialista em vinhos e em vitivinicultura.

Este vinho, que por inerência ganhou também o prémio de Melhor Tinto de Lote, surgiu de uma pequena grande revolução levada a cabo no Douro nos anos 1970. Foi na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, em Covas do Douro, que decorreu o primeiro estudo para a plantação mono-varietal na região.

De acordo com informações da empresa, foi em conjunto com o Ministério da Agricultura, e através do Centro de Estudos Vitivinícolas do Douro, que, entre 1979 e 1981, se escolheram na Quinta Nova as melhores exposições solares para o estudo de plantação de três castas: Tinta Roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca.

A Parcela 29 foi plantada com Touriga Nacional – composta hoje por 3300 pés – e situa-se a uma altitude entre os 170 e os 205 metros, num declive de 20 por cento. Representa um exemplar único e é uma peça fundamental na história da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo na sua expressão de terroir. Aliada à produção da vinha centenária (Parcela 21), dá origem a um vinho de perfil muito elegante. E à marca Ref P29/P21.

“Desde 2005, produzimos este vinho em todas as vindimas, com excepção de 2010. Ano após ano, a consistência de qualidade tem sido sempre mantida e as distinções comprovam-no”, comenta a CEO.

Com início de produção em 2005, o Quinta Nova Vinha Centenária Ref P29/P21 começou logo a destacar-se nos concursos nacionais e internacionais. “Curiosamente, o primeiro exemplar, produzido em 2005 e lançado para o mercado em 2007, foi na altura merecedor de grandes distinções: Melhor Tinto Velho Mundo na Prova Top Ten (Brasil), Melhor Vinho do Douro no Grand Jury Européen (Portugal) e Grande Prémio Tintos no Escolha da Imprensa (Portugal)”, recorda Luísa Amorim.

Desde então, acumulou mais de duas dezenas de prémios, especialmente em concursos realizados nos Estados Unidos e em Portugal. O mais recente foi este, no 10.º Concurso Vinhos de Portugal, cuja gala decorreu na passada sexta-feira, 12 de Maio, em Pinhel.

423 vencedores

A lista dos grandes vencedores do concurso Vinhos de Portugal denota o domínio da região do Douro, que conquistou o prémio cimeiro em metade das seis categorias. E quase metade (32) dos 65 prémios Grande Ouro.

O Concurso Vinhos de Portugal é organizado desde 2013 pela ViniPortugal e o Conselho de Coordenação é presidido pelo IVV – Instituto da Vinha e do Vinho e constituído por ViniPortugal, CNEMA – Centro Nacional de Exposições, IVDP – Instituto do Vinho do Porto, e Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

“Esta é uma iniciativa que consideramos importante e onde queremos destacar a qualidade ímpar dos nossos vinhos e, ao mesmo tempo, ajudar o consumidor a fazer uma escolha mais informada no momento da compra”, comentou Frederico Falcão, Presidente da ViniPortugal.

“À semelhança do que tem acontecido nas edições anteriores”, concluiu Frederico Falcão, “o Grande Júri realizou uma avaliação imparcial, criteriosa e exigente a todos os vinhos inscritos e é sempre muito positivo vermos que a decisão final não é nada fácil, o que comprova mais uma vez a excelência e qualidade superior dos vinhos nacionais”.

A lista completa dos 423 vencedores está disponível para consulta no website oficial do concurso.